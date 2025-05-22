Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti

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Emevi Camisi'ne gelen Bayraktar ve beraberindeki heyet, caminin durumu hakkında Suriyeli yetkililerden bilgi aldı.

Bayraktar ve ekibi, Emevi Camisi haziresinde yer alan Meşhed-i Hüseyin, Selahaddin Eyyübi Türbesi ve Türk Havacılık Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakan Bayraktar ve beraberindekilere, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu eşlik etti.

Bayraktar, Emevi Camisi'nin ziyaretçi defterine şunları kaydetti:

"Şam ziyaretimiz kapsamında Emevi Camisi'ni ziyaret ederek bu kutsal mekanda ibadetimizi yerine getirdik. Komşumuz Suriye'de yıllarca devam eden iç savaşın ardından başlayan yeni döneme şahitlik etmek bizleri ziyadesiyle memnun etti.

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Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vakur ve dirayetli duruşu, milletimizin fedakarlığı ve desteği, bundan sonra da Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacaktır. Özellikle enerji alanında hayatın normale dönmesi için elimizden gelen gayreti gösterecek, Suriye'nin öz varlıklarını ekonomiye kazandırması noktasında yol gösterici olacağız. Bu vesileyle ziyaretimizin hayırlı neticeler getirmesini ve Türkiye-Suriye kardeşliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyorum."

Ziyaretin ardından Şam Havalimanı'na geçen Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet başkentten ayrıldı.