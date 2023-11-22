Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile bir araya geldi

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye 19. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na katılmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile bir araya geldi. Görüşmede, Irak-Türkiye 19. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı gündeminde ele alınacak enerji, ticaret, müteahhitlik, gümrük, ulaştırma gibi birçok alandaki iş birliği konuları değerlendirildi.

Görüşmenin ardından Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye KEK toplantısı marjında Bağdat’ta Türk şirketleri ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, “Irak, iş insanlarımızın en çok yatırım yaptığı ülkelerden biri konumunda. Önümüzdeki süreçte de birçok alanda karşılıklı olarak yeni yatırımların gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak iş birliğimizi daha da güçlendirecek her türlü adımı atmaya hazırız” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Bayraktar daha sonra Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleri ile daha da geliştirilmesini ve bunun önündeki engellerin kaldırılması için yapılması gerekenleri ele aldık” dedi.

Bakan Bayraktar’ın ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.