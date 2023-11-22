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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile bir araya geldi

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#Alparslan Bayraktar#Irak#Şiya Sudani
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 20:07

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye 19. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Irak’ta Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar’ın ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye 19. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na katılmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile bir araya geldi. Görüşmede, Irak-Türkiye 19. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı gündeminde ele alınacak enerji, ticaret, müteahhitlik, gümrük, ulaştırma gibi birçok alandaki iş birliği konuları değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile bir araya geldi



“IRAK, İŞ İNSANLARIMIZIN EN ÇOK YATIRIM YAPTIĞI ÜLKELERDEN BİRİ KONUMUNDA”

Görüşmenin ardından Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye KEK toplantısı marjında Bağdat’ta Türk şirketleri ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, “Irak, iş insanlarımızın en çok yatırım yaptığı ülkelerden biri konumunda. Önümüzdeki süreçte de birçok alanda karşılıklı olarak yeni yatırımların gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak iş birliğimizi daha da güçlendirecek her türlü adımı atmaya hazırız” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile bir araya geldi



BAKAN BAYRAKTAR, IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI HÜSEYİN İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Bayraktar daha sonra Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleri ile daha da geliştirilmesini ve bunun önündeki engellerin kaldırılması için yapılması gerekenleri ele aldık” dedi.

Bakan Bayraktar’ın ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile bir araya geldi

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#Alparslan Bayraktar#Irak#Şiya Sudani

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