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Bakan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne iştirak etti. Zirve kapsamında düzenlenen özel oturumda gündeme ilişkin açılamalarda bulunan Bakan Bayraktar, özetle şunları söyledi:

MİLLİ ENERJİ 2040 VİZYONU: Bu programın içerisinde arz güvenliği, iklim değişikliği ve nihayetinde Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı; enerjide dışa bağımlılığı bitirme hedefi var. Bunu elektrikleşme ile sağlamayı düşünüyoruz. Türkiye, 2040'ta günlük petrol talebinde yarım milyon varil aşağı gelmeyi hedefliyor. 2040 yılına geldiğimizde yollarda 17 ila 20 milyon elektrikli araç olması gerekiyor. Projeksiyonumuza göre toplam 41 milyon araç olacak, bunun en az 20 milyonu hibrit ve elektrikli araç olmak durumunda. Önümüzdeki 14-15 yılda elektrik tarafında yaklaşık 300 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı gözüküyor.

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GÜNEŞ VE RÜZGâRDA 175 BİN MEGAVAT HEDEFİ: Güneşte çok muazzam bir ilerleme yaptık ve 25-30 bin megavatlara geldik, rüzgârda şu anda 15-16 bin megavattayız. 175 bin megavata giderken yine ağırlıklı güneş. Yüzde 70'i güneş, geri kalan yüzde 30'u rüzgâr olacak; öngörümüz o şekilde. Rüzgârın içerisinde de 6 bin megavatlık deniz üstü rüzgârı yapmayı hedeflediğimiz bir yenilenebilir enerji portföyü var.

MİLLİ ENERJİ SANAYİSİ: Milli Enerji 2040 derken milli enerji sanayisini de unutmamak lazım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile bu konuda derli toplu, iddialı bir programı çalışıyoruz. Onu da açıklayacağız.

GİNE BİSSAU’DA ANLAŞMA: Chevron ile Gine-Bissau'da iki tane deniz sahasında ortaklığımız oldu, onun imzasını attık. İnşallah devamında yeni anlaşmalar da gelecek. Satın almalarla, hisse almalarla dışarıda da daha aktif bir Türkiye Petrolleri olsun istiyoruz.

YIL SONUNA KADAR GAZI YAKACAĞIZ: Bu yıl sonuna kadar Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda gazı yakacağız. 2028'de üçüncü faz yani son fazı tamamlayıp bugünkü üretimi 4 katına çıkaracağız. Kendi sahamızdan yılda yaklaşık 16-17 milyar metreküp gaz üreteceğiz ve 16-17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hâle geleceğiz.

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KARADENİZ’DE PETROL EMARELİ SONDAJ: Yine Batı Karadeniz'de ama bu sefer petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondajımız devam ediyor şu anda Akçabeyli kuyusunda. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz için planlamalarımız hazır, nereleri kazacağız onlar belli. Takvime göre gidiyoruz.

TPAO, OMV VE OMV PETROM ARASINDA ANLAŞMA

İstanbul’da ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’ın refakatinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Avusturya merkezli OMV ve Romanya merkezli OMV Petrom arasında beş yıllık bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

FIRSATLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRECEĞİZ

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesapları üzerinden anlaşmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, açıklamasında, “Bu imzayı, geçtiğimiz yıl Romanya ile kurumsal bir zemine taşıdığımız temasların da dâhil olduğu bölgesel enerji diplomasimizin ve Avrupa’daki stratejik iş birliklerimizi derinleştirme irademizin somut bir yansıması olarak görüyoruz. Tarafların teknik, ticari ve operasyonel yetkinliklerini bir araya getiren bu mutabakatla bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra başta Türkiye ve Karadeniz bölgesi olmak üzere ortak ilgi duyulan uluslararası kara ve deniz sahalarında petrol ve doğal gaz arama, geliştirme, üretim ve altyapı projelerindeki fırsatları birlikte değerlendireceğiz. TPAO’nun küresel faaliyetlerini genişletecek, enerji arz çeşitliliğimizi artıracak ve bölgesel enerji güvenliğine güçlü katkılar sunacak bu stratejik adımın ülkemiz ve tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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