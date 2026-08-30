Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Büyük ve güçlü Türkiye yolunda çalışmaya devam edeceğiz

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Gabar’da bugün günde 83 bin varilin üzerinde petrol ürettiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, “İnşallah Gabar'da küçük örneğini verdiğimiz Terörsüz Türkiye hedefini, terörsüz bölge hedefini tamamen gerçekleştirdiğimizde her alanda, ülkemizin dört bir yanında ve bölgemizde refah çok daha yükselecek; daha çok huzur, barış içerisinde hep birlikte yaşayacağız.” diye konuştu. Bakan Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak etti.



BÜYÜK PROJELERİMİZ VAR BURADA

Burada bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, dünyada çeşitli krizler yaşandığına dikkat çekerek Türkiye’nin bu krizlere rağmen çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin giderek büyüdüğüne işaret eden Bakan Bayraktar, “Türkiye, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Türkiye Yüzyılı vizyonunda daha da büyüyecek, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda yeni bir yüz yıllık eser inşa edecek muhteşem projelerle geliyoruz. Büyük projelerimiz var. Türkiye'yi inşallah önümüzdeki yüzyıla, Türkiye Yüzyılı'na çok daha güçlü bir şekilde taşıyacağız.” dedi. Bakan Bayraktar, hedeflerinin, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye’yi mutlak surette enerjide bağımsız kılmak olduğunu kaydetti.





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ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Karadeniz'de bir destan yazdığını belirten Bakan Bayraktar, Türkiye'deki 4 milyon hanede yerli doğal gazın kullanıldığına işaret ederek “2026 yılının sonunda 8 milyon hanede kendi gazımızı kullanacağız. 2028 yılında bu rakam 16-17 milyon haneye çıkacak. Yani neredeyse hanelerimizin yüzde 80'inin ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. Yeni arayışlarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Gabar’da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, “Bugün orada günde 83 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. Hem ithalatımızı azaltıyoruz hem de o bölgede özellikle 3 bin 500-4000 insanımıza, gencimize istihdam sağladık. Adeta terörden başka alternatif sunulmayan o çocuklar, şimdi orada iş imkanına, istihdama kavuştular ve geleceğe dair hayalleri, umutları var. Gabar, bölge terörden temizlenince ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu göstermek için, Terörsüz Türkiye'nin, terörsüz bölgenin ne olduğunu göstermek için çok önemli bir proje. İnşallah Gabar'da küçük örneğini verdiğimiz Terörsüz Türkiye hedefini, terörsüz bölge hedefini tamamen gerçekleştirdiğimizde her alanda, ülkemizin dört bir yanında ve bölgemizde refah çok daha yükselecek; daha çok huzur, barış içerisinde hep birlikte yaşayacağız.” dedi.





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TÜRKİYE NÜKLEER LİGE ÇIKAN ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELECEK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 4 reaktörün inşasının devam ettiğini anlatan Bakan Bayraktar, “İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akkuyu'dan ilk elektriği, nükleerden ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan, nükleer enerjiye sahip ülkelerden biri haline gelecek.” değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eden Bakan Bayraktar, “Büyük ve güçlü Türkiye yolunda hep birlikte çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz; iş üreteceğiz, hizmet üreteceğiz.” diye konuştu.