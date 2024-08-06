Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bulgar mevkidaşı Malinov ile görüştü

Güncelleme Tarihi:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Malinov ile bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmede ülkelerimiz arasındaki doğal gaz ve elektrik ticareti ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğini destekleyen enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk."
İstanbul’da Bulgaristan Enerji Bakanı Sayın Vladimir Malinov ile bir araya geldik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 6, 2024
Görüşmede ülkelerimiz arasındaki doğal gaz ve elektrik ticareti ile Avrupa’nın enerji arz güvenliğini destekleyen enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk. pic.twitter.com/CuSyEVCizp