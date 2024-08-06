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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bulgar mevkidaşı Malinov ile görüştü

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#Alparslan Bayraktar#Vladimir Malinov#Doğal Gaz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bulgar mevkidaşı Malinov ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 19:55

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov ile iki ülke arasındaki doğal gaz ve elektrik ticareti ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğini destekleyen enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesini değerlendirdiklerini bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Malinov ile bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede ülkelerimiz arasındaki doğal gaz ve elektrik ticareti ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğini destekleyen enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk."

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#Alparslan Bayraktar#Vladimir Malinov#Doğal Gaz

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