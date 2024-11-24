Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Petrol Üretim Sahası’nda anlamlı kutlama

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, aralarında Aybüke Yalçın’ın üniversite arkadaşlarının da bulunduğu öğretmenlerle bir araya gelerek hem onların öğretmenler gününü kutladı hem de bölgede yürütülen üretim faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin birçok bedel ödemesine karşın teröre boyun eğmediğini vurgulayarak “Enerji bağımsızlığını ülkemizin milli güvenliğinin bir parçası olarak görüyoruz. Bu mücadeleye iç cephemizi çok güçlü hale getirerek devam edeceğiz.” dedi.

ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Bayraktar, Şırnak programı kapsamında Gabar Dağı’nda bulunan Şehit Aybüke Yalçın Üretim Sahası’nda incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar’a ziyaretinde Şehit Aybüke Yalçın’ın üniversiteden sınıf arkadaşları olan Hatice Büyükcengiz, Tuğba Çakır ve Sevgi Köküş ile Şırnak’ta görev yapan öğretmeler de eşlik etti. İncemeler sonrasında öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, öğretmenlerin bu özel gününü kutladı, Şırnak’taki petrol üretimiyle ilgili bilgiler verdi.

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AYBÜKE ÖĞRETMENİ ANDI

Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, konuşmasına tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü tebrik ederek ve 2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesine PKK’lı teröristler tarafından 23 yaşında şehit edilen Öğretmen Aybüke Yalçın’ı anarak başladı.

GÜNDE 58 BİN VARİL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Türkiye’nin enerjide bağımsızlığı için büyük bir mücadelenin içerisinde olduklarını anlatan Bakan Bayraktar, Gabar’da yaklaşık bir yıl önce 23 bin olan günlük petrol üretimini 58 bin varilin üzerine çıkardıklarını söyledi. Bayraktar, 60 kuyuda üretimin sürdüğünü ifade ederek bölgede yaklaşık 500 kilometre yol yaptıklarını ve Türkiye’nin en kalite petrolünü ürettiklerini kaydetti.

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BU ÜLKE TERÖRE BOYUN EĞMEDİ

Bayraktar, enerji bağımsızlığını Türkiye’nin milli güvenliğinin bir parçası olarak gördüklerini ifade ederek “Bu ülke teröre hiçbir zaman boyun eğmedi bundan sonra da eğmeyecek. Bu mücadeleyi bundan sonra da devletimizin bütün kurumlarıyla, milletimizin duası ve gücüyle beraber iç cephemizi çok güçlü hale getirerek devam edeceğiz.” dedi.

ŞIRNAK’A BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Petrol keşfiyle birlikte Şırnak’ın çehresinin değiştiğine, istihdamın arttığına, ekonomik aktivitelerin geliştiğine işaret eden Bayraktar, “Şırnak, bu anlamda çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Türkiye Petrolleri olarak burada daha kalıcı, daha uzun soluklu varlığımızın bir göstergesi bölge müdürlüğümüz olacak. Onun da inşaatına en kısa sürede başlayacağız.” diye konuştu.

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YENİ PROJELER YOLDA

Bayraktar, bölgenin Irak Türkiye Petrol Boru Hattı’nın geçiş güzergahında bulunduğunun da altını çizerek “Bugün 300 tanker ile taşıyabildiğimiz petrolü artık bir boru hattıyla İdil’e oradan da Irak Türkiye Boru Hattı’na, Ceyhan’a kadar intikal ettireceğiz. Özellikle Irak’tan gelebilecek petrolün de varlığıyla beraber burada daha farklı projelere de bakacağız.” dedi.

MEŞALEYİ AYBÜKE ÖĞRETMENDEN ALDIK

Bakan Bayraktar’ın davetiyle programa katılan Şehit Aybüke Yalçın’ın sınıf arkadaşı Hatice Büyükcengiz, şehit arkadaşından aldığı meşaleyi 4 senedir Şırnak’ta alevlendirmenin gururunu yaşadığını söyledi. Özellikle Öğretmenler Günü’nde buraya ilk kez gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Büyükcengiz, Bakan Bayraktar’a teşekkür etti.

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ONA DA BÖYLESİ YAKIŞIRDI

Aybüke Yalçın’ın bir diğer sınıf arkadaşı Tuğba Çakır, “Aybüke çok iyi bir insandı. İsmini böyle güzel, anlamlı yerlerde görmek bizi çok mutlu ediyor. Ona da böylesi yakışırdı.” derken Sevgi Köküş de “Burada onun isminin anılması çok kıymetli bizim için. Onun ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

“MAGOSA LİMANI” İLE ANDILAR

Bakan Bayraktar’ın öğretmenlerle buluşmasında duygusal anlar da yaşandı. Şehit Aybüke Yalçın ile birlikte Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olan arkadaşları, buluşma sırasında “Magosa Limanı” isimli eseri okudu. Daha önce Aybüke Yalçın’ın seslendirdiği Magosa Limanı” adlı türkü, şehadetinin ardından sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

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