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Enerji teklifinde revizyon… ‘İki katı zeytin ağacı’

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#Enerji Yasası#Zeytin Alanları#AK Parti
Enerji teklifinde revizyon… ‘İki katı zeytin ağacı’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:00

AK Parti, zeytin alanlarına zarar vereceği yönünde tepkilere hedef olan enerji yasası teklifini yeniden düzenledi.

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Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmede teklifin zeytin alanlarıyla ilgili bölümünde değişiklik yapıldı. AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle, madencilik faaliyetleri için taşınan veya taşınması mümkün olmayan ağaç sayısının iki katı kadar zeytin ağacı dikilmesi zorunlu hale getirildi. Kabul edilen maddelere göre, maden işletmelerinde ruhsat sahipleri işletme ruhsat bedeli kadar rehabilitasyon bedeli ödeyecek. Sadece elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetiyle sınırlı olmak üzere, üzerinde zeytinlik bulunan ve koordinatları yasanın ekindeki listeyle sınırlı alanlarda zeytin ağaçları taşınacak. Ağaçların yeniden dikiminde aynı ilçe ve il sınırlarına öncelik verilecek. Zeytin ağaçlarının taşınmasından kaynaklanan tüm masraflardan maden işletmecisi sorumlu olacak.  Zeytin ağaçları taşınamazsa ise uzman görüşleri doğrultusunda yeni zeytin alanları oluşturulacak.  Yeni kurulacak zeytin bahçeleri ile taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazları tahsis edilebilecek.             

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KÜRSÜDE YALIN AYAK

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, teklifi eleştirmek için kürsüye çıplak ayakla geldi. Dinçer, “Kömürün karasına peşkeş çektiğiniz topraklara değil, bu ülkenin emekle yoğrulmuş bereketli, tertemiz topraklarına ayak basmak istiyorum” dedi.

Enerji teklifinde revizyon… ‘İki katı zeytin ağacı’

 

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#Enerji Yasası#Zeytin Alanları#AK Parti

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