Enerji tasarrufu dünyayı da cebini de korur

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- Kettle, tost makinesi, kahve makinesi, blender gibi mutfak aletlerinin hepsi birer enerji tüketim kaynağı. Gereksiz yere kul-lanmak boşa elektrik harcamak demek.

- TV, bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarınızı bekleme modunda bırakırsanız sadece fişe takılıyken bile enerji harcamaya devam ederler. Cep telefonu şarj aletini de işiniz bittikten sonra prizden çıkarın yoksa elektrik harcamayı sürdürür.

- Ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce ütünüzü fişten çekerseniz gereksiz enerji harcamasının önüne geçersiniz.

- Elektrikli süpürgenizin haznesini sık sık temizlerseniz emiş gücü artar, daha az elektrik harcar.

- Odalarınızı gün ışığından en iyi faydalanabileceğiniz şekilde kullanın. Radyatörlerin koltuk, kanepe gibi eşyaların arkasında kalmamasına özen gösterin.

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- Banyoda ve mutfakta suyu boşuna akıtmamaya çalışın. Örneğin ellerinizi sabunlarken, dişinizi fırçalarken musluğu ka-patmak hem su kaynaklarını hem bütçenizi korur.

- Eski tip beyaz eşyalar, A++ özellikleri olmadığı için fazla enerji harcayarak elektrik faturanızın kabarmasına neden olur.

- Buzdolabınızda aşırı buzlanma oluyorsa bu da fazla elektrik tüketimi demektir. Fazla buzları bekletmeden çözdürün.

- Buzdolabınızı, fırın ve radyatörün uzağına koyun. Etraftaki ısı, dolabın daha fazla çalışmasına ve dolayısıyla daha fazla enerji harcamasına neden olacaktır.

- Buzdolabınızın kapılarını gereksiz yere açıp kapatmayın. Açık kalan kapıdan içeri sızan sıcak hava, dolabın daha fazla çalışmasına ve daha fazla enerji harcamasına neden olur.

- Yemeklerinizi tam soğutmadan buzdolabına koyarsanız daha fazla enerji harcamasına yol açar.

- Bulaşık makinesini tamamen dolduğunda ve doğru bir şekilde yerleştirilmiş olarak çalıştırırsanız önemli ölçüde elektrik tasarrufu sağlayabilirsin. Bu yolla kullanılan su miktarı da azalır.

- Çamaşırlarınız fazla kirli değilse çamaşır makineniz için düşük ısı tercih edin.

- Çamaşır makinenizi kapasitesinin üstünde çalıştırmaya zorlamayın.

- Fırında ön ısıtmayı çok gerekli olmadıkça yapmayın. Pişme süresi dolmadan fırının kapağını açarsanız gereksiz yere ener-ji kaybına sebep olursunuz.

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- Enerji verimliliği sağlayan aydınlatma sistemleri kullanın. Bir odadan çıkarken mutlaka ışığı kapatın.