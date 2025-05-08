"Enerji koridorlarının kesişme merkeziyiz"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi:

“Türkiye olarak son yıllarda adeta kendimizle yarış içindeyiz. Uluslararası kuruluşların tamamı ekonomik büyüme ve teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının da katlanarak artacağını söylüyor. Enerji kullanımına paralel olarak enerji sarfiyatından doğan sera gazlarının dünyamıza verdiği zarar da istikrarlı bir şekilde büyüyor. Enerji talebimiz hızla yükselirken, hidrokarbon başta olmak üzere temel enerji kaynaklarımız erimekte yine aynı süreçte dünyamız kirlenmektedir.

ENERJİ BEKA MESELESİ

Ekonomik bakımdan gelişmiş devletler dâhil dünyadaki tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre planlamaktadır. Enerji kaynaklarına erişimle ilgili rekabet kızışırken, enerji arz güvenliği garanti etmeye yönelik çabalar yoğunlaşıyor. Fosil yakıtlar noktasında avantajlı konumda olan ülkeler bile rezervlerinin çok uzak olmayan bir tarihte biteceğini bilerek hareket ediyor. Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlanmıştır. Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.

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AVRUPA’DAKİ KESİNTİLER

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın kimi yerlerinde yaşanan kesintiler, enerjinin hayatımızdaki vazgeçilmez önemini de göstermiştir. Gelecekte enerji kaynakları üzerindeki rekabet daha da sertleşecek, daha yıkıcı bir hal alacaktır. Son yıllarda patlak veren krizlerin hepsinde enerji belirleyici role sahiptir. Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya tırmanan gerilimleri enerji yarışından bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören zihniyet hiç değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Bunlar kendi rahatları kendi güvenlikleri, gelecekleri için mazlumların kanlarından beslenmeye devam edecektir. Biz enerji bir rekabet unsuru olarak değil, çıkarların uzlaşacağı, herkesin fayda sağlayacağı bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Biz sömürmeye değil, beraber kazanmaya talibiz.

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ARTIK FARKLI LİGDEYİZ

Nükleer enerjiden hidroelektriğe, rüzgârdan jeotermale, güneş enerjisinden petrol ve doğalgaza kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar’daki keşiflerimizle makûs talihimizi değiştirdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemizle ülkemizi farklı bir lige yükselttik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük bir sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.”

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katıldığı törende çok sayıda ilde santrallar aynı anda hizmete girdi.

HİZMETE GİREN SANTRALLAR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’den canlı bağlantı ile açılışını yaptığı enerji santralları: Gülpınar, Geyve, Atares-2 Rüzgar Enerjisi Santralları ile Yeşilyurt ve Kütahya Güneş Enerjisi Santralları.

80 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

- “2025 yılı mart ayı itibarıyla kurulu gücümüz 118 bin 185 megavata ulaştı. Bunun yüzde 60’ı yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. 2005 yılında hiç olmayan güneş enerjisi kuruluşumuz bugün 21 bin 833 megavata ulaştı. Yıllardır büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz planlama ve yatırım stratejilerimizin bir ürünüdür.

- 2035 yılına kadar güneş ve rüzgâr kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkartmayı hedefliyoruz. Bu amaçla yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız.

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- Yeşil enerji hedeflerimize ulaşmak için Yeşil İletim Altyapısı kuruyoruz.

- 2035 yılı itibarıyla 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgâr kapasitesi oluşturulmasını hedefliyoruz.

- Projeksiyonlar ülkemizin yıllık en az 180 milyar kilovat saat hidroelektrik 140 bin megavat rüzgâr enerji santralı, 53 bin megavat yüzer güneş enerji santralı, 4 bin 500 megavat gücünde jeotermal enerji üretim potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

- Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’yla yatırımcılarımızın yanında oluyoruz.

- 2014 yılında sektörde sadece 27 imalatçı varken, bugün 500 imalatçımız var. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçiler ile birlikte 50 bin kişiye istihdam imkanı sağlandı.

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- Güneş santrallarında kullanılan aksamlarda yüzde 75, rüzgâr santrallarında ise kule, kanat ve jeneratörde yüzde 70’in üzerinde yerlilik oranına ulaştık.

- Yatırımcıların karşı karşıya olduğu sıkıntıları asla göz ardı etmiyoruz. Özellikle 48 ayı bulan izin süreçlerini 18 aya düşürmek istiyoruz.

- Rüzgâr ve güneş enerjisi izin süreçleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Konuyu bir an önce Meclis’in takdirine sunarak bu alandaki düzenlemeleri sadeleştirmeyi arzu ediyoruz.”

KUTUPLAŞTIRMA SİYASETİNİN KİMSEYE FAYDASI YOK

Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat, Türkiye’nin enerjisini çoğaltmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hakaretle, tehditle, sorumsuz siyasetle değil, burada olduğu gibi eserlerimizle konuşuyoruz. Türkiye’nin hızını yavaşlatan kutuplaştırma siyasetinin bunu körükleyenler başta olmak üzere hiç kimseye faydasının olmadığı açıktır. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil, hizmet ve eserleri yarıştırmaktır.

MUHALEFETE: GÖZLERİNE BANT ÇEKMİŞLER

Bütün bu rekorların, gelişimlerin, geleceğe odaklanan vizyon projelerin hiçbiri muhalefetin gündeminde yer almıyor. Ekonomik büyümeymiş, yatırımmış, dış politikaymış, enerji hamleleriymiş... Üzülerek söylüyorum; bunların hiç birini takip etmiyorlar, hiçbiriyle ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil, küresel ölçekte yaşanan gelişmeler de gözlerini de kapatmışlar, daha doğrusu gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar. Kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde maalesef bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar. Kafasını kuma gömerek görünmez olduğunu zannedenlere bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerin tavsiye ediyoruz. Onlar enerjilerini boşa harcarken, tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı’nın inşasına sarf etmiş durumdayız.