Enerji için sağlıklı besin

Sağlk Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Cansu Pekcan Aydın, 19 Kasım Uluslararası Tam Tahıl Günü’nde tahılların, karbonhidrat içeriği yüksek olması nedeniyle vücudun temel enerji kaynağı olduğunu belirtti. Tahılların bazı hastalıkların sıklığını azalttığını ve bağırsak sağlığını desteklediğini bildiren Aydın, Hürriyet’e şunları söyledi:

BESLENMEDE TAHIL ÖNEMLİ

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. İnsanın fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması için gereken koruyucu sağlık önlemleri arasında sağlıklı beslenme önemli bir yere sahip. Bireyin sağlıklı beslenmesi ise öncelikle en az düzeyde işlem görmüş besin seçimi ile çeşitli besin gruplarını dengeli bir şekilde tüketmesi ile mümkün. Bu besin grupları arasında ekmek ve tahıl grubu da çok önemli bir yere sahip. Tahıl grubu, ekmek, pirinç, makarna, erişte, kuskus, bulgur, yulaf, arpa ve kahvaltılık tahılları içerir.

TEMEL ENERJİ KAYNAĞI

Bir tahıl ülkesi olmamız, beslenme alışkanlıklarımız ve sosyo-ekonomik yapımız nedeniyle ekmeğin beslenmemizdeki önemi daha da fazla. Karbonhidrat içeriği yüksek olmasından dolayı vücudun temel enerji kaynağıdırlar. Sinir, sindirim sistemleri ile deri sağlığı ve hastalıklara karşı direnç oluşumunda önemli görevleri vardır. Kuru baklagiller veya et, süt, yumurta gibi yiyeceklerle bir arada tüketildiklerinde protein kalitesi artırılabilir. Tüketilecek miktar bireyin vücut ağırlığı, yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivitesine göre değişir.





VİTAMİN AÇISINDAN ZENGİN

Tam tahıllar demir, magnezyum, selenyum, B vitaminleri ve diyet posası (lif) kaynağıdır. Tahıllar B12 dışındaki B grubu vitaminlerinden zengindir. Bu vitaminler tahıl tanelerinin çoğunlukla kabuk ve özünde bulunur. Tam tahıl tüketiminin kalp-damar hastalıklarını, bazı kanserlerin riskini ve tip 2 diyabet sıklığını azaltmakla birlikte, düşük vücut ağırlığı ile ilişkili olduğu biliniyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

En fazla tüketilen tahıl ürünü ekmektir. Ekmek seçimi tam tahıl unundan veya karışık tam tahıl unlarından mayalandırılarak yapılanlardan olmalıdır. Bu ekmeklerin besleyici ve sağlık koruyucu değeri beyaz undan yapılan ekmekten daha fazladır. Son yıllarda ülkemizde tahıl benzerleri olarak adlandırılan kinoa, amaranth ve karabuğday gibi ürünler de tahıl yerine kullanılıyor. Dengeli protein içerikleri, yüksek posa içeriği, çeşitli vitamin ve mineraller, çeşitli aminoasitlerden zengin, iyi bir mineral, vitamin ve fitokimyasal kaynağıdır. Gluten içermemeleri nedeniyle de çölyaklı bireylerin diyetlerinde yer alabilir.”

ZENGİN İÇERİK

En bilinen tahıl örnekleri arasında buğday, yulaf ve pirinç bulunur. Her tahıl, aynı zamanda bir çekirdek olarak da adlandırılır ve üç ana bileşenden oluşur. Rafine tahılların aksine tam tahıllar kepek, filiz ve endosperm olarak adlandırılan bu üç ana bileşeni de korur. Tam tahıllar lif, protein, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve fitokimyasal olarak bilinen diğer faydalı bitkisel bileşenler açısından oldukça zengindir.

EKMEK TÜKETİMİ

Diyetisyen Cansu Pekcan Aydın: Son yıllarda ekmek konusunda çeşitli kaynaklardan gelen olumsuz mesajlardan dolayı, tüketiciler bazı endişeler taşıyorlar. Ekmek ve diğer tahıl gruplarının yeterli ve dengeli beslenmede besin ögelerinin dengeli alımının sağlanması için önemli bir yere sahip olduğu unutulmamalı. Birçok çalışma, tam tahıl tüketimi ve kardiyovasküler hastalık riski arasında ters orantılı bir ilişki olduğunu gösteriyor. Tam tahıllar, kronik hastalık riskini azaltmada, bağırsak sağlığını desteklemede ve yaşam boyu sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmede önemli.