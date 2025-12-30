Enerji filosuna yeni katılan "Çağrı Bey" Somali'de, "Yıldırım" Karadeniz'de görev yapacak

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerini "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" olarak duyurduğu ikiz gemilerden biri Somali'de, diğeri Karadeniz'de görev yapacak.

Türkiye'nin derin deniz sondaj gemisi sayısının 4'ten 6'ya çıkarılmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesine katılan ikiz gemilerden ilki 28 Eylül'de, ikincisi de 4 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı.

Somali'ye gidecek Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Taşucu Limanı'ndaki operasyonel hazırlık sürecinin 2026'nın Ocak ayı sonunda tamamlanması, ardından Somali'deki ilk sondaj operasyonu için harekete geçmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen yıl ekimde Dolmabahçe'den Somali'ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından karşılanmış, ülkedeki görevi boyunca 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 465 kilometrekarelik alanda topladığı 3 boyutlu sismik veriler, Ankara'da incelemeye alınmıştı.

YILDIRIM, KARADENİZ YOLCUSU

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapıyor. Filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak. Yıldırım'ın ocakta Filyos Limanı'na hareket etmesi, Filyos'ta kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından da mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz gemiler, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. "7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi" olarak adlandırılan gemiler, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pistine sahip gemiler ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile gücümüze güç katacak 7. nesil iki yeni sondaj gemimize 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' isimlerini verdik. 12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip bu teknoloji harikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, artık dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali'de yeni keşiflere yelken açacak. Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye!"

Haberin Devamı