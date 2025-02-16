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Enerji dostu okullara ‘mavi yeşil okul’ etiketi

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#Yusuf Tekin#Enerji Dostu Okul#Mavi Yeşil Okul
Enerji dostu okullara ‘mavi yeşil okul’ etiketi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, enerji verimliliğini desteklemek için temel eğitim kademelerinde ‘Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul’ projesinin başlatılacağını duyurdu.

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Buna göre okullar hayata geçirecekleri çalışmalar sonucunda ‘Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi’ almaya hak kazanacak. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Enerji verimliliğini teşvik etmek, kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve sürdürülebilir çevre koşullarına katkıda bulunmak amacıyla temel eğitim kademesindeki resmi okullarımızda ‘Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul’ projesini başlatıyoruz. Okullarımız, belirli ölçütler doğrultusunda hayata geçirdikleri çalışmalar neticesinde Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi almaya hak kazanacak.” 

 

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#Yusuf Tekin#Enerji Dostu Okul#Mavi Yeşil Okul

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