Enerji dostu okullara ‘mavi yeşil okul’ etiketi

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Buna göre okullar hayata geçirecekleri çalışmalar sonucunda ‘Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi’ almaya hak kazanacak. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Enerji verimliliğini teşvik etmek, kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve sürdürülebilir çevre koşullarına katkıda bulunmak amacıyla temel eğitim kademesindeki resmi okullarımızda ‘Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul’ projesini başlatıyoruz. Okullarımız, belirli ölçütler doğrultusunda hayata geçirdikleri çalışmalar neticesinde Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi almaya hak kazanacak.”