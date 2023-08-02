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Endonezya Türkiye’den 300 milyon dolara 12 adet İHA aldı

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#TUSAŞ#Endonezya#Rafale
Endonezya Türkiye’den 300 milyon dolara 12 adet İHA aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

Endonezya Savunma Bakanlığı orduyu modernize etmek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’den (TUSAŞ) 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı (İHA) satın aldığını açıkladı.

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Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, ocak ayında 12 adet Mirage 2000-5 savaş uçağı satın almak üzere 800 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalamış ancak bu uçaklar çok eski oldukları gerekçesiyle eleştirilmişti. Endonezya şubat ayında da 42 adet Fransız yapımı Rafale savaş uçağını 8.1 milyar dolara satın almıştı.

TUSAŞ ile yapılan anlaşmada imzalar şubat ayında atılmıştı. İHA’ların bu tarihten itibaren 32 ay içinde teslim edilmesi öngörülüyor. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada anlaşmanın eğitim ve uçuş simülatörlerini de kapsadığı belirtildi.

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#TUSAŞ#Endonezya#Rafale

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