Endonezya kültürüne tanıtım

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal ve eşi Sinta Agathia Iqbal’in ev sahipliğinde düzenlenen Endonezya’nın tanıtımı programına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, “Endonezya’nın moda ve kültürünü tanıtan bu etkinliğin iki toplum arasındaki dostluğu güçlendireceğine ve ülkelerimiz arasında kültürel ilişkiyi arttıracağına inanıyorum” dedi.

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