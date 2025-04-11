Endonezya Cumhurbaşkanı’na GÖKBEY’li karşılama

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Endonezya’yla bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıldönümünü idrak ediyoruz. Tarihi bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar dayanıyor. Az önce kültür, afet ve acil durum yönetimi ve iletişim alanlarında belgeleri imzaladık. Ticaret hacmimizi karşılıklı fayda temelinde ve dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik” dedi. Beştepe’de Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları aktardı:





İKİ TURİZM ÜLKESİ

“İki önemli turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri hamleler ve temaslar gelişiyor. Geçtiğimiz yıl Endonezya’dan ülkemize 203 bin, ülkemizden Endonezya’ya ise yaklaşık 50 bin turistin ziyaret etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahade ediyoruz. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Endonezya’yla BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, D8 ve MİKTA dahil tüm uluslararası platformlardaki işbirliğimizi sürdürüyoruz.

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GAZZE’NİN İNŞASI

Endonezya’nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze’nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya’yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Subianto 4. Antalya Diplomasi Formu’na da bizimle katılacak. ‘Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek’ temasıyla yapılacak bu önemli etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyuyorum. Şüphesiz bu yoğun ilgi ülkemizin küresel diplomasideki artan ağırlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Biz de ayrıca forum marjında çok sayıda görüşme gerçekleştireceğiz.”

TÜRKİYE’YE HAYRANIM

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto da Türkiye’yle her alanda ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini söylerken, “Aynı zamanda, Endonezya 5. Nesil Kaan Milli Uçak Muharebesi’nde ve deniz altı projesinde yer almak istiyor. Türkiye ile birlikte daha adil bir dünya düzeni yaratmaya çalışacağız. Türkiye’ye hayranım, bu ülkeden çok şey öğreniyorum. Türkiye, bizim için Osmanlı’nın devamı ve bir ilham” dedi. Subianto TBMM’ye hitabında da “Gençken kahramanım Mustafa Kemal Atatürk’tü. Ve Fatih Sultan Mehmet” diye konuştu.