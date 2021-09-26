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Endişeli bekleyiş! Aydos Göleti'nde kaybolan Hüseyin Eriş aranıyor

#İstanbul#Sancaktepe#Aydos Göleti

İstanbul Sancaktepe'deki Aydos Göleti'ne girdikten sonra kaybolan Hüseyin Eriş'in aranmasına yönelik çalışmalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Hüseyin Eriş'in ailesinin gölet kenarındaki endişeli bekleyişi sürüyor.

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Mustafa ESEN / İSTANBUL (DHA) -  Aydos Ormanı'na dün iki arkadaşı ile birlikte geldikten sonra saat 17.00 sıralarında Aydos Göleti'ne giren Hüseyin Eriş (39), gölette kaybolmuştu. Dün yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamayan Hüseyin Eriş'in bulunması için aramalar tekrar başladı.

Endişeli bekleyiş Aydos Göletinde kaybolan Hüseyin Eriş aranıyor

Sabahın erken saatlerinde gölete gelen emniyete ait Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile itfaiyeye ait dalgıçlar, kısa bir hazırlığın ardından tekrar gölete açıldı. Botlarla gölete giren ekipler, Hüseyin Eriş'in kaybolduğu noktada dalış yaparak aramalarını sürdürdü. Bu sırada Hüseyin Eriş'in ailesinin de gölet kenarında beklediği görüldü.

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#İstanbul#Sancaktepe#Aydos Göleti