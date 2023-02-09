Endişeli bekleyiş

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Hatay İskenderun’da vatandaşlar enkaz altındaki yakınları için 3 gündür uyumadan beklemeyi sürdürüyor. Şehir merkezindeki birçok yüksek katlı apartman yıkılmış durumda. Her binanın karşısında enkaz altındaki yakınlarını endişe ile bekleyen insanlar var. Umutları ise her geçen dakika biraz daha azalıyor. Depremzedeler İskenderun’da tam kapasite ile arama-kurtarma çalışmalarının yapılmadığını ancak üçüncü günde vinç, iş makinesi ve arama-kurtarma personelinin yoğun çalışabildiğini söyledi. Depremin üçüncü gününde İskenderun’da bazı binalarda kurtarma çalışması başlamadı.

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Emre ESER, Taylan Özgür DİL İSKENDERUN’DAN BİLDİRİYOR

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ BİNALAR BOŞALTILDI

İskenderun’da deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri, risk nedeniyle boşaltıldı.

Hatay İskenderun’da sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi. Mete Aslan Bulvarı’na doğru deniz taştı. Sahil bandında deniz seviyesinin üzerindeki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı. Depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen denizin çekilmemesi ise dikkat çekti. Sahil bandındaki evler hem deprem riski hem de denizin taşması nedeniyle boşaltıldı.

İskenderun Kaymakamlığı, hasarlı evlere girilmemesi yönünde ve sahil kesiminde deniz taşması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölge halkını uyardı. Halk, afet sonrası parklar ve kapalı semt pazarlarında kalmaya çalışıyor.

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Azize Subaşı’nın kızı, annesinin kurtarıldığını görünce sevinç gözyaşları döktü.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

İskenderun’da arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışma yürüten Mehmetçik ve AFAD ekipleri Fener Caddesi’nde çöken 6 katlı binadan ses aldı. Ekipler, enkazda 65 yaşındaki Azize Subaşı’ya ulaştı. Ekiplerin ve gönüllülerin çabalarıyla Subaşı, göçükten yapılan çalışma ile çıkarıldı. Kurtarılan kadın hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘İLK GÜN TELEFONLA ULAŞTIK’

Özaltun Apartmanı depremden sonra yanmaya başladı. Enkaz başında yakınlarını bekleyenlerden Şenniz Salman, “Yakınlarımız hâlâ içerde. İlk iki gün sadece kendi imkânlarımız ile çalışabildik. Kimseye ulaşamadık. İlk gün bazıları ile telefonla iletişim kurduk. Ama tam kapasite ile kurtarma çalışması olmadığı için yakınlarımıza ulaşamadık. Bazıları yanarak öldü. İlk gün iş makinesi ve itfaiye gelseydi böyle olmazdı” dedi.

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‘ENKAZA ÇIKILMASIN’

Şehir merkezinde yıkılan 7 katlı Çetinler Apartmanı’nın önü de bu bekleyişin olduğu yerlerden birisi. Birçok akrabasının enkaz altında kaldığını belirten Hatice Eylem, “4 yakınım içeride. Günlerdir haber alamıyoruz. Ne olur dozerleri enkaz üzerine çıkarmayın. Altında ezilirler” diye konuştu.

‘15 KİŞİ İÇERİDE KALDI’

Yıkılan binalar arasında 6 katlı Güleryüz Apartmanı da var. Apartmandan 5 kişi sağ olarak kurtarılmış, 15 kişi ise halen enkaz altında. Enkazda yakınları bulunan Umut Acar, anne, baba ve çocuk olmak üzere 3 kişilik Kazar Ailesi için arayışlarını sürdürdüklerini bildirdi. Acar, “5 kişiyi kendi imkânlarımızla kurtardık. Her şeyi İskenderun halkı olarak kendi imkânlarımızla yapmaya çalıştık. Vinci yoldan çevirdik. İlk iki gün ihtiyaç malzemesi yardımı bulamadık. Çevre illerden insanlar su, battaniye ve yiyecek getirdi” dedi.

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DEPREME DOĞUM GÜNÜNDE YAKALANDI: SON FOTOĞRAF

İskenderun’da yakın arkadaşları 19 yaşına giren Tuba Parlak için toplandı. Parlak’ın mumları üflerken verdiği poz onların son fotoğrafı oldu. Şimdi hem yakın arkadaşlar hem de Kaya Ailesi enkaz altında.

Deprem günü 19 yaşına girecek olan Tuba Parlak, kendisi gibi henüz 19 yaşındaki en yakın arkadaşı Sedef Kaya ile doğum gününü kutlayacaktı. İskenderun’da dışarıda buluşan ikili daha sonra Kaya Ailesi'nin evinin bulunduğu Özaltun Apartmanı’na geldi. Burada tüm yakın arkadaşlar küçük bir doğum günü kutlaması yaptı. Arkadaşları Tuba Parlak için bir pasta hazırlattı.

HEP YAŞIN 19

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Pastanın üzerine ise ‘Ne güzel şeysin sen hep yaşın 19’ yazdırdı. Ve Tuba’nın pastayı üflerken bir fotoğrafını çektiler. İşte o fotoğraf doğum günü kutlaması için Kaya Ailesi'nin evinde çekilen son fotoğraf oldu. Arkadaşları, saat geç olduğu için Kaya Ailesi'nin evinde kalmaya karar verdi. Gözlerini ise büyük depremle açtılar. Anne Seda Kaya (36), Nida Kaya (17), Sedef Kaya (19), büyükanne Meryem Tezcan (67), Tuba Parlak (19) ve Mert isimli arkadaşları göçük altında kaldı.

YİNE AYRILMADILAR

Depreme dükkânda yakalandığını ve enkazdan kurtulup ailesinin yanına geldiğini anlatan baba Sezai Tezcan, “Yetişemedim. Enkazdan ilk gün hep sesler geldi. Şimdi ne ses var ne işaret. Tuba ile Sedef çok iyi arkadaştı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Yine ayrılmadılar. Annem, eşim, arkadaşları hepsi enkazda. Dua ediyorum. En azından birini bize bağışlasın.” dedi.

HEPSİ O DUVARIN ALTINDA

Ellerinde sadece o gün çekilen fotoğrafların kaldığını söyleyen baba Sezai Tezcan, “Geç kalıyoruz. Onlara ulaşmakta geç kalıyoruz. Bu acıya dayanmak mümkün değil. Şimdi hepsi o duvarın altında. Bir umudumuz var” ifadelerini kullandı.