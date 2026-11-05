×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Endişelendiren ihbar

Güncelleme Tarihi:

#Kadına Şiddet#İhbar#Gözaltı
Endişelendiren ihbar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 07:00

Kadına şiddet ihbarı üzerine polis ekibi bir apartmandaki daireye gitti. Şiddet gördüğü öne sürülen Sultan P., eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu ve hastaneye yatırılmasını istediğini belirterek şikâyetçi olmadı. Saldırgan tavırlar sergileyen Yahya P. gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Maltepe’de eşi tarafından şiddet gören Sultan P.’nin hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti. Apartman dairesinin kapısını açan Yahya P., polislerin geliş nedenini sorgulayarak saldırgan tavırlar sergiledi. Bu sırada arkasında bulunan eşi Sultan P.’nin çeşitli el hareketleri yaptığı fark edildi. Yaşananlara ilişkin kayıtlar sosyal medyada da yer aldı.

Sultan P.’nin el hareketleriyle polislerin dikkatini çekmeye çalıştığının görülmesi üzerine ayrı bir noktada görüşme yapıldı. Sultan P.’ye herhangi bir şikâyetinin veya yardım talebinin bulunup bulunmadığı soruldu. Eşinin hastaneye yatırılmasını istediğini belirten Sultan P., şikâyetçi olmadığını söyledi. Sultan P.’nin ayrıca eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu, el hareketlerini yardım istemek amacıyla yapmadığını, olayın heyecanıyla istemsiz olarak yaptığını söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Saldırgan tavırlar sergilemeye devam eden Yahya P. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, çift arasında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı, Sultan P.’nin geçmişte ihbarlarda bulunduğu ancak daha sonra şikâyetinden vazgeçtiği belirlendi. Yahya P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadına Şiddet#İhbar#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!