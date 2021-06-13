Endişelendiren görüntü! İlk önce müsilaj sanıldı... Gerçek farklı çıktı

Sabah saatlerinde ilçedeki sahilde yürüyüş yapanlar, denizin bazı bölgelerinde beyaz köpükler olduğunu gördü. Marmara'da olduğu gibi Akdeniz'de de müsilaj yayıldığını düşünen vatandaşların ihbarı ve İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin görevlendirmesiyle Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, araştırma teknesiyle bölgeye gitti.

İlçe merkezinden Arsuz ilçesi kıyılarına kadar deniz suyundan örnekler alan Prof. Dr. Turan, ilk belirlemelerde köpüğün müsilaj olmadığını tespit etti. Kesin sonucun, laboratuvar analizinden sonra ortaya çıkacağını söyleyen Turan, "İskenderun Körfezi, küresel iklim değişikliğinden, Antalya ve Mersin körfezine göre daha çok etkilenmekte. Burada deniz suyu sıcaklığı 27 derece ama Mersin ve Antalya'da 24-25 derece" dedi.

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