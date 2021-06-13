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Gündem
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay)
Haber Giriş: 13.06.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Endişelendiren görüntü! İlk önce müsilaj sanıldı... Gerçek farklı çıktı

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Endişelendiren görüntü! İlk önce müsilaj sanıldı... Gerçek farklı çıktı

Marmara Denizi'ndeki müsilaj(deniz salyası) tehdidi ardından Hatay'ın İskenderun sahilinde, deniz suyunda beyaz köpükler gören vatandaşlarda terdirginlik oluştu. Deniz suyundan örnekler alan Prof. Dr. Cemal Turan, köpüğün ilk belirlemelere göre müsilaj olmadığını ancak kesin sonucun laboratuvar testinden sonra çıkacağını belirtti.

Sabah saatlerinde ilçedeki sahilde yürüyüş yapanlar, denizin bazı bölgelerinde beyaz köpükler olduğunu gördü. Marmara'da olduğu gibi Akdeniz'de de müsilaj yayıldığını düşünen vatandaşların ihbarı ve İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin görevlendirmesiyle Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, araştırma teknesiyle bölgeye gitti.

Müsilaj kararı Resmi Gazetede
Müsilaj kararı Resmi Gazete'de

İlçe merkezinden Arsuz ilçesi kıyılarına kadar deniz suyundan örnekler alan Prof. Dr. Turan, ilk belirlemelerde köpüğün müsilaj olmadığını tespit etti. Kesin sonucun, laboratuvar analizinden sonra ortaya çıkacağını söyleyen Turan, "İskenderun Körfezi, küresel iklim değişikliğinden, Antalya ve Mersin körfezine göre daha çok etkilenmekte. Burada deniz suyu sıcaklığı 27 derece ama Mersin ve Antalya'da 24-25 derece" dedi.

Endişelendiren görüntü İlk önce müsilaj sanıldı... Gerçek farklı çıktı

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