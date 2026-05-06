Endişelendiren büyük değişim: Tüm Avrupa’yı sarıyor! Türkiye’yi nasıl etkileyecek? Bu yaz nasıl bir hava olacak?

Avrupa Birliği’nin yer gözlem programı olan Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından derlenen Avrupa İklim Durumu (European State of the Climate) raporuna göre, son 30 yıllık verilerde dünya genelinde ortalama sıcaklıklar her 10 yılda yaklaşık 0,27 derece arttı. Avrupa’daki bu artış ise 0,56 dereceye kadar yükseldi.



Bugün gelinen noktada, dünya genelinde sıcaklıklar sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 1,4 derece artmış durumda. Avrupa’da ise bu artış 2,5 dereceyi buluyor. Uzmanlara göre bu fark, yalnızca istatistiksel bir veri değil; doğrudan yaşamı etkileyen sonuçlar ortaya çıkarıyor.



2025 VERİLERİ KORKUTUCU: TARİHİN EN SICAK YILLARINDAN BİRİ



Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025 yılı Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en sıcak üçüncü yıl oldu. Kıta genelinde ortalama sıcaklık 10,41 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 2024 yılında kırılan rekorun yalnızca 0,30 derece altında kaldı.



Daha dikkat çekici olan ise Avrupa’nın neredeyse tamamında yıl boyunca sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyretmesi. Reading Üniversitesi’nden Prof. Hannah Cloke, Daily Mail’e bu durumu şu sözlerle açıkladı:



“Avrupa’nın yüzde 95’inin tek bir yılda ortalamanın üzerinde sıcaklıklar yaşaması, artık bölgesel aşırılıklardan değil, tamamen değişmiş bir iklim düzeninden söz etmemiz gerektiğini gösteriyor.”





SICAK HAVA DALGALARI YAYGINLAŞIYOR



AVRUPA NEDEN DAHA HIZLI ISINIYOR?

ISI ADALARI ARTIYOR

‘TÜM BUNLAR SON DERECE ENDİŞE VERİCİ’

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek

TÜRKİYE’Yİ BU YAZ NASIL BİR İKLİM VE HAVA KOŞULLARI BEKLİYOR?

Avrupa’nın neredeyse tamamında hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerine çıktığı gün sayısında ciddi artış gözlemlendi. Özellikle İspanya’da bu tür aşırı sıcak günlerin sayısı ortalamanın 50 gün üzerine çıktı. Daha da çarpıcı bir gelişme, normalde serin iklimiyle bilinen kuzey bölgelerinde yaşandı.Uzmanlara göre Avrupa’nın küresel ortalamadan daha hızlı ısınmasının üç temel nedeni var.Dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olan Arktik, son 30 yılda 0,75 derece ısındı. Bu durum Avrupa’yı doğrudan etkiledi.1980’lerden bu yana uygulanan çevre politikaları sayesinde hava kirliliği arttı. Bu durum, güneş ışınlarını yansıtan aerosol miktarını düşürerek daha fazla ısınmaya yol açtı.Azalan kar örtüsü ve artan sıcaklıklar, daha fazla ısınmayı tetikleyen zincirleme etkiler yarattı. Özellikle kar örtüsündeki azalma dikkat çekici.Genel olarak bu konuyu Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’e danıştığımda, sorunun temel nedenlerinden birinin sera gazları olduğunu vurguladı. Tek, “Küresel iklim değişikliğinin başlıca kaynağı sera gazlarıdır. Bu gazlar sıcaklıkların artmasına yol açar. Sıcaklık yükseldikçe ise iklimin diğer bileşenleri de değişime uğrar; yağış rejimleri ve rüzgâr sistemleri tamamen farklı bir yapıya bürünür” ifadelerini kullandı.Avrupa’daki artan sıcaklık ve kuraklıkların daha derin bir atmosferik sürece dayandığını ifade eden Tek,diye konuştu.Yüksek basınç sistemlerinin etkilerine dikkat çeken Tek,ifadelerini kullandı.Artan sıcaklıkların bir diğer sonucu da buzulların hızla erimesi. Avrupa genelinde buzullar geri çekilirken, İzlanda son yılların en yüksek ikinci buzul kaybını yaşadı. Daha geniş ölçekte bakıldığında, Grönland Buz Örtüsü yalnızca bir yıl içinde 139 milyar ton buz kaybetti. Bu kayıp, doğrudan deniz seviyesinin yükselmesine katkı sağlıyor.Reading Üniversitesi’nden Dr. Akshay Deoras, bu gelişmeleri “son derece endişe verici” olarak nitelendirerek şu bilgilerin altını çizdi:Adil Tek de sürecin tehlikeli bir hal almaya başladığının altını çizerek,ifadelerini kullandı.Adil Tek, mevcut iklim modellerine göre bu yazın geçen yıla kıyasla daha ılımlı geçmesinin beklendiğini belirterek,dedi.Yağış rejimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tek, “Yağışlar açısından bakıldığında bazı bölgelerimizde mayıs ortasından ağustos sonuna kadar bazı aralıklarla yağış geçişleri bekleniyor. Mayıs ayı genel olarak mevsim normallerinde olacak, Orta Karadeniz ise yer yer normallerin biraz altında kalabilir. Haziran ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 1 derece üzerine çıkabilir, Karadeniz bölgesi ise bir miktar daha sıcak olabilir” ifadelerini kullandı.

Yazın ilerleyen dönemlerine dikkat çeken Tek, “Temmuz ayında özellikle kuzey kesimler, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 1 derece üzerinde olma ihtimali var. Ağustos ayında ise Marmara, Batı Karadeniz ile Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde yine ortalamaların yaklaşık 1 derece üzerine çıkan değerler görülebilir. Özetlemek gerekirse, geçen yıl bazı ilçelerde 50 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar yaşanmıştı. Ancak bugünden bakıldığında bu yaz için benzer ekstrem değerler görülmüyor” diye konuştu.