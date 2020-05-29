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Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

Endişe kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Endişe kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Günlük hayatta kullandığımız kelimelerin birçoğunun eş anlamlısı bulunduğu gibi endişe kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu bu kelimenin anlamını ve eş anlamını açıklamıştır. Peki Yanıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bu sorunun cevabını detaylıca sizlere inceledik.

Endişe kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş ve Farsça kökenli bir isimdir. Sözlük anlamına bakıldığında pek çok anlam ile karşılaşmak mümkündür. Endişe kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlısı ise tasa ve kaygı kelimeleridir.

 Endişe Eş Anlamlısı

 Türk Dil Kurumuna göre endişe kelimesi herhangi bir durumdan dolayı üzülmek ve tasalanmak anlamına gelmektedir. Ayrıca tasa ve kaygı kelimeleri dışında eş anlamlı başka kelimeler de bulunmaktadır. Endişe kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri şunlardır:

 - Kaygı

 - Üzüntü

 - Tasa

 - Bulut

 - Düşünce

 - Korku

 - Kuşku

 Endişe kelimesinin anlamına bakıldığında ise sözlüklerde şu şekilde açıklanmıştır:

 - Tasa, kaygı, korku, düşünce, kuşku.

 Bu kelimeler cümlelerde yapıldığı gibi aynı şekilde tek başına da kullanılabilir. Anlam olarak yazılışları ve okunuşları farklıdır. Fakat bu kelimelerin endişe kelimesi ile aynı anlam barındırmaktadır.

 

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