En zor veda

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25 yıllık polis memuru Gezer için dün sabah İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bölge milletvekilleri, belediye başkanları katıldı. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Medine Gezer güçlükle ayakta durabildi. Anne Nafiye Gezer’i de kadın polisler teselli etmeye çalıştı. Şehit Gezer, cenaze namazından sonra Akbelen Şehitliği'nde toprağa verildi.