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En zor görev: Morg kapısına yaslanıp uzun süre gözyaşı döktü | 'Senin oğlunu çuvala koydum, götürdüm'

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#Cinayet#Antalya#Haber
En zor görev: Morg kapısına yaslanıp uzun süre gözyaşı döktü | Senin oğlunu çuvala koydum, götürdüm
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 11:06

Antalya'nın Kepez ilçesinde derede bulunan cesedin 3 Nisan'dan bu yana kayıp olan Yusuf Bektaş'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından ailesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Bektaş'ın eşi, morg kapısına yaslanıp uzun süre gözyaşı döktü.

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Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Hanımeli Sokak'tan geçen Düden Çayı'na sabah saatlerinde su teresi toplamak için inen bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen ekipler, su yüzeyinde sırtüstü yatan bir ceset buldu. Deniz polislerinin su altı kamerasıyla yaptığı ilk görüntülemede cesedin 3 Nisan'dan bu yana kayıp olan 36 yaşındaki kaynak ustası Yusuf Bektaş'a ait olabileceği ihtimali değerlendirildi.

En zor görev: Morg kapısına yaslanıp uzun süre gözyaşı döktü | Senin oğlunu çuvala koydum, götürdüm

Üzerindeki kıyafetlerin benzerliği bu ihtimali güçlendirdi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin üzerinde çakmak ve Bektaş'ın eşine ait kredi kartı bulundu. Bu bulgularla birlikte cansız bedenin Yusuf Bektaş'a ait olduğu kesinleşti. Yusuf Bektaş'ın kayıp olarak arandığı süreçte 3 kişinin ifadeye çağrıldığı ve ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

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En zor görev: Morg kapısına yaslanıp uzun süre gözyaşı döktü | Senin oğlunu çuvala koydum, götürdüm

Yusuf Bektaş'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morga gelen adamın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Bektaş'ın eşi Esma Nur Bektaş, morgun demir kapısına yaslanarak uzun süre ağladı. Kameralara yansıyan o anlar ise yürekleri burktu.

En zor görev: Morg kapısına yaslanıp uzun süre gözyaşı döktü | Senin oğlunu çuvala koydum, götürdüm

"3 VE 4 YAŞINDA İKİ ÇOCUĞUMUZ VAR"

Esma Nur Bektaş, eşinin cinayete kurban gittiğini iddia etti. Beştaş, "3 Nisan saat 5 buçuktan sonra eşim annesinden eve çıkarken kayboldu. Üçünden de şikayetçiyiz. Ne gerekiyorsa cezası verilsin. Benim kocamın kanı yerde kalmayacak. Üstünde benim kredi kartım vardı, cebinde bin lira para vardı. 5 yıllık evliyim, iki çocuğum var, biri 4, biri 3 yaşında. Tüm dünya duysun kocamın kanını yerde bırakmayacağım" dedi.

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En zor görev: Morg kapısına yaslanıp uzun süre gözyaşı döktü | Senin oğlunu çuvala koydum, götürdüm

"CEBİNDE BİN LİRASI VARDI"

Bektaş'ın annesi Elif Tüker de oğlunun cinayet kurbanı olduğunu iddia ederek, "Oğlum 3 Nisan'da kayboldu. En son 17.30'da gördüm. Evinin olduğu tarafa doğru gidiyordu. Televizyon programında ‘Senin oğlunu çuvala koydum, götürdüm' dedi. Üçünden şikayetçiyim, üçünün de cezasını çekmesini istiyorum. Benim oğlumun kesinlikle kanı yerde kalmayacak. Ben oğlumu buldum. Cebinde bin lirası vardı. Bin lira için mi öldürdün?" diye konuştu.

En zor görev: Morg kapısına yaslanıp uzun süre gözyaşı döktü | Senin oğlunu çuvala koydum, götürdüm

Acılı ailenin morg önündeki feryatları uzun süre devam etti. Yusuf Bektaş'ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Cinayet#Antalya#Haber

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