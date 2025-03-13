En yüksek sıcaklık bu ilimizde ölçüldü: Termometreler 31.4'ü gösterdi

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Meteoroloji verilerine göre, 12 Mart tarihinde saat 06:00 ile 18:00 arasında ülke genelinde en yüksek sıcaklıklar şu şekilde ölçüldü:

"Zonguldak, Devrek: 31,4 derece, Giresun, Espiye: 31,2 derece, Zonguldak, Çaycuma: 30,8, Rize, Çayeli 30,5 derece, Giresun, Yağlıdere: 30 derece, Bartın, Merkez: 30 derece, Ordu, Altınordu: 30,0 derece, Bartın, Merkez (Kozcağız): 30,0 derece."

Zonguldak'ın Devrek ilçesi, 31,4 santigrat derece ile Türkiye'nin en sıcak noktası oldu. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekti.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor-.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.