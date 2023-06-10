En yeşil kentler

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2023 yılındaki orman oranı, Türkiye'nin 78 milyon hektarlık yüzölçümünün yüzde 29.8'ine yükseldi.

Türkiye'nin en fazla ormanına sahip kenti ise 1 milyon 177 bin 241 hektar ile Antalya oldu. Türkiye'deki ormanların yüzde 5.06'sına sahip Antalya'nın, 2 milyon 61 bin 764 hektar olan toplam yüzölçümünün yüzde 57'si ormanlardan oluşuyor. Kişi başına düşen orman alanında Türkiye ortalaması 2 bin 726 metrekare.

YARIDAN FAZLASI ORMAN

Kentlerin yüz ölçümlerine göre bakıldığında özellikle Batı Karadeniz illerinde ormanlar, yüz ölçümlerin yarısından fazlasını geçiyor. Yüzde 50'yi aşan 14 kent şöyle: Karabük yüzde 72, Muğla yüzde 68, Kastamonu yüzde 66, Bolu yüzde 65, Sinop ve Bartın yüzde 64, Yalova yüzde 60, Antalya, Artvin, Bilecik ve Kütahya yüzde 57, Zonguldak yüzde 56.

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Bölgelere göre ise en fazla orman 5 milyon 593 bin hektarla Karadeniz’de bulunuyor. Bu rakam bölgenin yüzde 24.4’üne denk geliyor.