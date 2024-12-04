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En yaşlısı 48'indeydi! Orkestradaki 4 sanatçı hayatını kaybetti: 5 yıl içinde peş peşe yas

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#Orkestra#Bursa#Sanatçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 11:51

Bursa bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) viyola sanatçılarından Ali Ekber Mutlu (48), zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. BBDSO, 2019'da viyola sanatçısı Bertugan Albayrak'ı (44), 2020 Ekim'de keman sanatçısı Beril Akçabozan'ı (26), 2023 yılında ise keman sanatçılarından Gizem Yıldıran'ı (35) kaybetti.

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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) viyola sanatçılarından Ali Ekber Mutlu, 2 Aralık'Ta zatürre tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

En yaşlısı 48indeydi Orkestradaki 4 sanatçı hayatını kaybetti: 5 yıl içinde peş peşe yas

Mutlu için dün Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu'nda tören düzenlendi. Ali Ekber Mutlu'nun ailesi, yakınları ve orkestra arkadaşlarının katıldığı törende konuşan BBDSO Müdürü Gökçe Özler, çok kıymetli bir arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını, Mutlu'nun çok iyi bir insan ve müzisyen olduğunu belirtti.

En yaşlısı 48indeydi Orkestradaki 4 sanatçı hayatını kaybetti: 5 yıl içinde peş peşe yas

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5 Aralık Perşembe günü BBDSO'nun düzenleyeceği konserin ithaf edileceği Ali Ekber Mutlu'nun cenazesi, bugün Ankara'daki Şehitlik Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Pursaklar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

En yaşlısı 48indeydi Orkestradaki 4 sanatçı hayatını kaybetti: 5 yıl içinde peş peşe yas

5 YILDA 4 YAS

2019 yılında kalp krizi geçiren viyola sanatçısı Bertugan Albayrak'ı, 2020 Ekim ayında keman sanatçısı Beril Akçabozan'ı, 2023 yılında keman sanatçısı Gizem Yıldıran'ı kaybeden Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Ali Ekber Mutlu'nun ölümüyle 5 yılda 4'üncü sanatçı arkadaşlarının yasını tutuyor. 

En yaşlısı 48indeydi Orkestradaki 4 sanatçı hayatını kaybetti: 5 yıl içinde peş peşe yas

Beril Akçabozan
En yaşlısı 48indeydi Orkestradaki 4 sanatçı hayatını kaybetti: 5 yıl içinde peş peşe yas

Gizem Yıldıran
En yaşlısı 48indeydi Orkestradaki 4 sanatçı hayatını kaybetti: 5 yıl içinde peş peşe yas

Bertugan Albayrak

 

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#Orkestra#Bursa#Sanatçı

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