'En uzun muharebe'nin 100’üncü yılı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıldönümü dolayısıyla video hazırladı. Video bakanlığın Twitter hesabından, “Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıldönümünde başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bir direniş ortaya koyarak tarihimize şanlı bir zafer daha ekleyen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadeleriyle paylaşıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ya istiklal ya ölüm” sözüyle başlayan videoda, muharebenin dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olduğu vurgulandı.

SAVUNMADAN TAARRUZA...

Sakarya Meydan Muharebesi'nin, 1683’teki 2. Viyana Kuşatması’yla başlayan geri çekilme sürecini durdurarak Türk milleti için savunmadan taarruza geçişinin sembolü olduğuna dikkat çekilen videoda, Tekalif-i Milliye emirleriyle Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyduğu belirtildi. Muharebenin ordu-millet dayanışmasının tarihteki en güzel örneklerinden biri olduğuna işaret edildi.

O SATIH BÜTÜN VATANDIR

Videoda, Sakarya Meydan Muharebesi'nin hazırlıklarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yerinde denetlediği ve “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz” diye tarihi emrini verdiği kaydedildi.

22 gün 22 gece süren savaşın Türk'ün zaferiyle sonuçlandığı ve Yunan ordusunun bozguna uğrayarak geri çekildiği hatırlatılan video, “Sakarya Zaferi, Türk yurdunu işgal ve Türk milletini esarete mahkûm etme planının iflas ettiğini tüm dünyaya göstermiştir” mesajıyla son buldu.

LİDERLERDEN SAKARYA MESAJI

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olarak kabul edilen Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla liderler sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı. Liderlerin mesajları şöyle:

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye Bayrağı 100 yıl önce Mustafa Kemal’in Ankara’sı Viyana’da başlayan geri çekilmeyi Haymana ve Polatlı’da durdurdu. Türkiye Bayrağı Son kale Ankara, sonsuza kadar bağımsızlığın, katılımcılığın, huzurun ve bereketin başkenti olacak.

* MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Aziz Atatürk tarafından, büyük ve kanlı bir savaş manasına gelen Melhame-i Kübra ifadesiyle anılan Sakarya Meydan Muharebesi imanın istilaya karşı direnişi, iradenin işgale karşı devleşmesi, iffetin ihanete karşı dersi, istiklalin zalim ihtirasa karşı defansıdır. Türk milletini en zorlu dönemlerde, ateşle çevrili devirlerde dirayetli halde tutan bu muazzam ve onurlu haslet Anadolu coğrafyasındaki mevcudiyetimizin kemer taşıdır. Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi hürmet, takdirat ve rahmetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümünde; ‘Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır’ diyerek, Milletimizin kurtuluş mücadelesine öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve istiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “22 gün 22 gece süren, tarihimizin en şanlı zaferlerinden Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.”

* Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve tazimle anıyorum. Bu milletin güçlü imanı ve asil ruhu Malazgirt’ten Sakarya’ya her zaman ve zeminde dimdik ayaktadır.

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Vatanımız ve İstiklalimiz için dünyaya meydan okuduğumuz Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

* AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: Aralıksız 22 gün, 22 gece süren tarihimizin en şanlı direnişlerinden Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

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