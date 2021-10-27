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En uzun gece ne zaman 2021, hangi tarihte yaşanır?

#Ekinoks#Gün Dönümü#En Uzun Gece Ne Zaman
En uzun gece ne zaman 2021, hangi tarihte yaşanır

Dünya kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda Güneş'in etrafında da dönmeye devam eder. Güneş ışıklarının Oğlak Dönencesi’nde dik olarak geldiği günde en uzun gece yaşanırken bu tarih bazı ülkelerde kışın başlangıcı bazı ülkelerde ise kışın ortası olarak kabul edilir. Aynı tarih güney yarımkürede ise yaz gün dönümüne denk geliyor. Peki en uzun gece ne zaman yaşanır, hangi tarihte? İşte en uzun gece tarihi 2021.

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Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. Kış tarihinin başlangıcı olan en uzun gecenin yaşanacağı tarih son zamanlarda araştırılmaya başlandı. Peki en uzun gece ne zaman 2021, hangi tarihte? İşte bu yılın ekinoks (gün dönümü) tarihleri...

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks tarihleri, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir. Her yıl kuzey yarımkürede kış gün dönümü olarak gerçekleşen 21 Aralık aynı zamanda yılın en uzun gecesi oluyor.

Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak. En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

EKİNOKS (GÜN DÖNÜMÜ) TARİHLERİ 2021

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21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

 

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#Ekinoks#Gün Dönümü#En Uzun Gece Ne Zaman

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