‘En Uzun Gece’ destanı... İlk temsille Beştepe’de

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“En Uzun Gece”, dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ın FETÖ soruşturması sürecini ve bunu haber alıp yakalanacaklarını anlayan terör örgütü üyelerinin harekete geçmesi sonucunda, gece boyu can pahasına verilen vatan ve bağımsızlık mücadelesini anlatıyor.

FONDA KÖPRÜ OLACAK

Eser, Ankara-İstanbul ekseninde, mücadelenin en çetin geçtiği Terörle Mücadele Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü fonunda sahneye taşınıyor. Proje direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin’in yaptığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in danışmanlığında ve Prof. İbrahim Sarıtaş’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen; yazar Gürkan Tanyaş tarafından kaleme alınan “En Uzun Gece” eserinin müzikleri Ali Otyam, Aytuğ Ülgen ve Selim Atakan’a ait. CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman’ın orkestrayı yönettiği, Bora Severcan tarafından sahneye koyulan ve yapımcılığını Volkan Severcan’ın üstlendiği eserde; KTB toplulukları sanat yönetmenliği Ömer Faruk Belviranlı’ya, koreografi Özgür Adam İnanç ve Serbülent Biçer’e, dekor kostüm tasarımı Özgür Usta’ya, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan’a ait. Eserde başrolleri Umut Temizaş, Oktay Gürsoy, Ziya Kürküt, Kaan Kızıldere, Sefa Zengin, Burak Durmaz paylaşıyorlar. Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı topluluklarıyla, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirilen “En Uzun Gece” destanı; 15 Temmuz’un birlik, beraberlik ve kahramanlık duygularını, şiirsel bir metin ve destansı müzikleriyle gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.





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500 KİŞİLİK DEV KADRO

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Çukurova Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera Bale Orkestrası sanatçılarından kurulu 72 kişilik karma orkestra, Devlet Sahne Sanatları Topluluğu’ndan 145 kişi, Devlet Çoksesli Korosu’ndan 63 kişi, Maarif Korosu’ndan 35 kişi, Devlet Opera Balesi’nden 14 solist ve 14 tiyatro oyuncusu, Devlet Türk Halk Müziği ve Tarihi Türk Müziği Toplulukları’ndan 13 kişi sahnede olmak üzere; sahne arkasındaki prodüksiyon, teknik, reji ve dekor kostüm ekipleriyle beraber projede yaklaşık 500 kişilik bir kadro görev yapıyor. ‘En Uzun Gece’ destanı için Mehmet Akif Ersoy’dan Birlik, Cenk Marşı, Yeis, Şehitler Abidesi, Bahtiyar Vahapzade’den Allah, Sezai Karakoç’tan Sürgün Ülkelerden Başkentler Başkentine, Nurullah Genç’ten ‘Uyan Artık Yiğidim’, Abdurrahim Karakoç’tan Aydınlık ve Tut Ellerimden, Attila İlhan’dan Ben Sana Mecburum şiirleri bestelendi.