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EN UZUN BÜTÇE MESAİSİ

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#Hasan Bitmez#Bütçe Görüşmeleri#Bütçe Maratonu
EN UZUN BÜTÇE MESAİSİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 07:00

SAADET Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatının ardından ertelenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe görüşmeleri, Meclis Genel Kurulu’nda yapıldı.

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Sabahın erken saatlerine kadar süren Genel Kurul çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da izledi. Ersoy ve Işıkhan, görüşmelerin son bölümünde bakanlıklarının bütçeleri ile ilgili sunum yaptı. Bütçenin en uzun mesaisinin yaşandığı görüşmelerin ardından AK Partili vekiller, bakanları tebrik edip hatıra fotoğrafı çektirdi.    

MECLİS’TE RAHATSIZLANDI

TBMM Genel Kurul’u, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Milletvekillerinin konuşma yaptığı sırada Meclis Başkanvekili Önder rahatsızlandı. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen Önder, önlem için hastaneye götürüldü. 

EN UZUN BÜTÇE MESAİSİ

KİTAP MOLASI

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Uzun süren görüşmeler sırasında bazı vekiller, kitap ve notlarını okuyarak vakit geçirdi.

EN UZUN BÜTÇE MESAİSİ

EN UZUN BÜTÇE MESAİSİ

 

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#Hasan Bitmez#Bütçe Görüşmeleri#Bütçe Maratonu

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