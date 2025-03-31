En uzun bayramlaşma... Kutla kutla bitmedi

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BURSA’nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan görüntülendi. İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

Mahalleli, tam 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğuna girdi.

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, “Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar” dedi. Yavuz YILMAZ / DHA

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İSTANBUL’DA BAYRAM GÜNEŞİ

İSTANBUL’da güneşli havayı fırsat bilenler parkları ve sahilleri doldurdu. Beşiktaş’ta Bebek ve Ortaköy, Kadıköy’de ise Caddebostan Sahili’ne giden vatandaşlar bayram tatilini aileleriyle yürüyüş yaparak geçirdi.

TRAFİKTE KOLONYA VE ŞEKER İKRAMI

YURT genelinde bayramın ilk gününde yapılan trafik denetimlerinde çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu. Trafik polisleri ve jandarma ekipleri, hem denetimlerini yaptı hem de vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı. DHA





CAMİLER DOLDU TAŞTI

RAMAZAN Bayramı namazında yurt genelindeki camiler vatandaşlarla doldu, taştı. Namaz sonrası uzun bayramlaşma kuyrukları da oluştu.

Bayram namazı İstanbul’da dün saat 07.22’de kılındı. Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla birlikte camilere erken saatte gelmeye başladı. İstanbul’un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı turistler, kısa sürede kentteki tarihi ve büyük camileri doldurdu.

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SİZSİZ BİR YANIMIZ EKSİK

DÜN ülke genelindeki kabristanlar ve şehitlikler dolup taştı. Deprem illerindekiler, çifte felakette hayatını kaybeden yakınlarına koştu. Şehitliklerde de hüzün vardı. İstanbul’daki Edirnekapı Şehitliği de bayram sabahı ziyarete gelen şehit aileleriyle doldu. Kimi mezarları temizleyip çiçek ekerken, kimi de dua etti. Şehit yakınları birbiriyle dertleşip lokum dağıtarak bayramlaşırken, şehitliğe gelen askerlerle de fotoğraf çektirdi.

KAZALAR İÇİMİZİ YAKTI... 5 ÖLÜ 1219 YARALI

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde meydana gelen 766 trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1219 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce 508 bin 962 araç denetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil” dedi. Yerlikaya, tatilin 1’inci gününde hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldığını da kaydetti. DHA

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NARİN’İ UNUTMADIK

Diyarbakırlılar, Bağlar ilçesinde öldürülüp çuvala konularak cesedi dere yatağına gizlenen 8 yaşındaki Narin Güran’ın mezarını ziyaret etti. Dualar okunup mezar taşına bayram şekeri bırakıldı.

SAHİPSİZ CANLAR BİZİ BEKLİYOR

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ramazan Bayramı’nda 14.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, “Tüm vatandaşlarımızı bu özel günlerde can dostlarımızı ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi. Aysu DURSUN / DHA

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