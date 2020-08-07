En üst düzey denetim

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi. “Sağlık için, hepimiz için” sloganıyla yapılan denetimlerde yaklaşık 250 bin kişilik bir ekip maske takmayanlara ceza kesti, işyerlerini inceledi. Ancak bu denetimin bir farkı vardı o da üst düzey yetkililerin sahaya inmesiydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve yardımcısı Mehmet Ersoy, denetimleri bizzat kendileri yaptı. 81 ilin mülki erkanı da kendi bölgelerinde kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Valiler, belediye başkanları, kaymakamlar işyerlerini bir bir dolaştı, vatandaşlarla tek tek konuşup uyarılarını yaptı.

KAYMAKAM MASKE DAĞITTI

İstanbul’da 201 jandarma asayiş, 40 motosikletli trafik asayiş, 62 jandarma trafik timi olmak üzere 303 tim ve 4 bin 376 personel denetimlere katıldı. Polis ekipleri Üsküdar, Fatih, Şişli, Beşiktaş, Ümraniye, Kadıköy, Bakırköy ve Maltepe başta olmak üzere birçok noktada denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları ile kurum müdürleri de sahaya indi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, esnafa ve vatandaşa maske dağıttı.

‘BENİM BABAM DOKTOR’

İstanbul’daki denetimlerde maske takmayanlar türlü bahaneler sıraladı. Beşiktaş’ta maskesiz olarak köpeğini dolaştıran Polen Gökbuget “Köpek dışkısını yaptı. Yanımda poşet olmadığı için maskemle yerden alıp çöpe attım” dedi. Ama bahanesi işe yaramadı. Gökbuget’e 900 lira para cezası kesildi. Maskeyi koluna takan Ömer Karataş isimli genç ise “Evden çıktım, sokak boş olduğu için maskeyi koluma taktım. Babam doktor, ceza kesmeyin” dedi. O da ceza yemekten kurtulamadı.

BAKAN SOYLU OTOBÜSTE: ‘HAFTA SONU DÜĞÜN NİŞAN DENETİMİ VAR’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Mamak’taki denetimleri yerinde inceledi. Bakanlığa geçmek için de Türközü Mahallesi’nde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi. Gazetecilere bilgi veren Soylu, “Cuma akşamından itibaren cumartesi ve pazar günü de ekipler düğünlerde, nişanlarda denetim yapacak” dedi. Denetimlerin önceden haber verilmesine yönelik eleştirileri, “Vatandaşımıza tuzak kurup ‘Seni maskesiz yakaladım şu cezayı verelim’ anlayışı içinde değiliz” diye yanıtladı. Soylu, “Sokak yasakları gelir mi?” sorusuna “Gündemimizde yok. Bilim Kurulu’nun tüm tavsiyelerine uyuyoruz” cevabını verdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

KAYMAKAMDAN FAZLA YOLCU CEZASI

İstanbul Büyükçekmece’deki denetimlere Kaymakam Mehmet Özel başkanlık etti. E-5 karayolu üzerinde durdurulan bir minibüse, fazla yolcu alarak sosyal mesafe kurallarına uymadığı için 3150 TL trafik cezası kesildi. (Levent KULU)

MASKE BAHANELERİ İŞE YARAMADI

‘SABAH ERKEN AMA DAHA’

İstanbul Beşiktaş’ta bir restoranı denetleyen ekipler maskesiz olarak yemek servisi yapan garsona ceza kesti. Garson İdris Balık, “Sabah saati olduğu için takmayı unuttum. Normalde restoran kalabalık olunca takıyorum” dedi. Ama cezayı yemekten kurtulamadı.