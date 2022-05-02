En tatlı telaş... İki yıl sonra bayram

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İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ramazan Bayramı’nda trafik güvenliği için 111 bin 143 ekip, 208 bin 900 personelin görev başında olacağını söyledi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ile Samsun-Ankara kara yolunda trafik denetimine katılan Erdil bayram denetimiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu bayramda 111 bin 143 ekip, 208 bin 900 personelimiz görev başında olacak. 73 ilde helikopter ve insansız hava araçlarıyla havadan denetimler yapılacak. 2010 yılından itibaren 10 yılda trafik araç sayısı yüzde 60 civarında artmış olmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 40 iyileşme olduğunu görüyoruz. Son 4 yılda 100 bin kişiye düşen trafik kazalarındaki ölümler 9.6’dan 5.7’ye indi. Bu çok önemli bir gelişme. Avrupa ortalaması da bu civarlardadır.”

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ESNAF: HASRET KALMIŞTIK

Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de Ramazan Bayramı arifesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşıları doldurdu. Şeker, kuruyemiş gibi ihtiyaçlarını temin eden Eskişehirliler, ‘iğne atsan yere düşmez’ dedirten görüntüler oluşturdu. Kıyafet mağazaları da yoğunluktan nasibini aldı. Koronavirüs önlemleri döneminde bayram yoğunluğuna hasret kaldıklarını dile getiren işletme sahipleri, normale dönmekten mutlu olduklarını belirtti.





Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Ege ve Akdeniz’e akın etti. Bodrum, Marmaris, Antalya, Ayvalık gibi turistik merkezler doldu. Mersin’in Erdemli ilçesindeki Kız Kalesi de tatilcilerle canlandı. Hava sıcaklığının 28 ile 30 derecelerde seyrettiği sahilde çok sayıda tatilci, denize girmenin keyfini yaşadı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu henüz sezon açılmamasına rağmen otellerdeki doluluk oranının yüzde 50’ye ulaştığını belirterek herkesi doğası ve tarihiyle ünlü ilçeye davet etti.

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İZMİR’DE KAMP KEYFİ

Tatilini İzmir’in Seferihisar ilçesinde geçiren vatandaşlar çadır ve karavan kampına yoğun ilgi gösterdi. Sığacık’ta kamp alanlarının yüzde 90’ı doldu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de doluluk oranları yüzde 95’e ulaştı.

BODRUM'A AKIN







Türkiye’nin gözde tatil beldelerinden Muğla’nın bodrum ilçesi de bayram nedeniyle tatilci akınına uğradı. Hafta sonunu Ramazan Bayramı ile birleştiren tatilciler, trafikte yoğunluğa neden oldu. İlçe girişinde 4 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. İlçedeki konaklama tesislerinde yer bulmakta güçlük yaşanırken ilçedeki yoğunluğun yüzde 90’a çıktığı bildirildi.

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ŞEKER DENETİMİ







İstanbul’da bayram alışverişinin önemli adreslerinden Eminönü’nde şekercilere büyük ilgi vardı. Fatih Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, Eminönü’ndeki şekercileri denetledi. Şekerlerin son kullanma tarihi, kayıt tarihleri ve üretildikleri firmaları kontrol eden ekipler, sağlıksız ürün satan iş yerleri hakkında ise tutanak tuttu. Yapılan denetlemelerin merdivenaltı satış yapanları bitirdiğini belirten esnaf Semih Güçlüer “Şimdi pandemiden çıktık, piyasa canlı. İnsanlar alışveriş yapmayı özlemiş. Şu anda mutluyuz, ticaret de iyi gidiyor. 2 senedir bayramlarda burada top oynuyorduk şimdi iyiyiz” dedi.

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UÇUŞ REKORU







Bayram öncesi havalimanları da çok yoğundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, rekor rakamlarını açıkladı: “İstanbul Havalimanı’nda iki yıl aranın ardından rekor kırıldı. 30 Nisan’da toplam 1301 iniş-kalkış gerçekleşirken 195 bin 640 yolcu da seyahat etti. 1 Mayıs’ta da 1226 uçuş olması, 186 bin 500 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor. Pandemi döneminde İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2021 yılında dünyanın en yoğun ikinci havalimanı seçildi.”

DENİZ KEYFİ







Ramazan Bayramı tatilinde pek çok tatilci kıyı şeritlerindeki beldelere akın etti. Tatilciler, havaların da sıcak olmasını fırsat bilip deniz keyfi yaptı, güneşlendi. Denizin tadını ise en çok aileleriyle tatile çıkan çocuklar çıkarttı. Mersin’in ünlü tatil beldesi Kızkalesi de çoğunluğu gurbetçi turistlerle doldu. Bölgede doluluk oranının yüzde 50’ye ulaştığı belirtildi.