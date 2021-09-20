En süslü 9. Pedal

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Aydemir KADIOĞLU-Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu ilk kez 2013 yılında, İzmirli tarih öğretmeni Sema Gür ve arkadaşları başlattı. En güzel kıyafetlerini giyen kadınlar, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde bisikletlerini çiçeklerle süsleyip İzmir sokaklarını turladı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu önce Türkiye’de sonra da tüm dünyada yayıldı.

30 ÜLKE 151 ŞEHİRDE

Süslü Kadınlar dün, 30 ülke ve 151 şehirde bisikletleriyle bir kez daha sokaklara çıktı. Bisiklet Turu’nun İstanbul ayağı Bağdat Caddesi’nde, karnaval havasında yapıldı. Yüzlerce kadın rengârenk kıyafetleri, birbirinden güzel şapkaları ve makyajlarıyla pedala bastı. Etkinlikte sadece kadınlar değil, onlara destek olmak isteyen erkekler de vardı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Göztepe Parkı’nda sona erdi.





EGZOZ YERİNE PARFÜM

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Tura katılanlardan Sevinç Aksüt “Şehrin içinde daha çok var olmamız gerekiyor, egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. Parfüm kokusu sarsın sokakları” dedi. Çiçekli bisikleti ile tura katılan Filiz Yıldız ise “Çok keyifli bir gün. Genel olarak çok süslü biriyim ama bugün birazcık daha abartılı oldum” dedi.