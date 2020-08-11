En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Kandilli 11 Ağustos son depremler listesi!
Deprem haberlerinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında ‘Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?’ gibi sorular gündeme geliyor. Vatandaşlar bu konuda Kandilli Rasathanesi'nin güncel son açıklamalarını sorguluyor. Peki, en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, Türkiye'de 11 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.08.11 07:15:35 38.2253 38.7873 9.3 -.- 2.3 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.11 05:37:17 37.1172 31.0175 124.1 -.- 2.5 -.- YUMAKLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
2020.08.11 04:43:33 36.8883 27.6763 13.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.11 02:56:32 37.8403 29.2995 17.9 -.- 1.8 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.08.11 02:05:04 40.8688 32.4958 5.0 -.- 2.6 -.- AKTASKURTLAR-GEREDE (BOLU) İlksel
2020.08.11 01:35:06 39.7810 42.5263 8.2 -.- 2.4 -.- CATALPINAR-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2020.08.11 00:23:54 38.4140 39.2332 5.0 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.10 23:21:01 40.0288 42.8443 14.8 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.08.10 22:08:10 39.0482 27.8547 7.2 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.10 21:20:37 37.0772 29.0898 4.3 -.- 1.8 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2020.08.10 21:15:37 39.2558 39.8518 7.3 -.- 2.6 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2020.08.10 20:43:24 37.9170 28.7847 11.0 -.- 1.9 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2020.08.10 18:29:54 36.9637 28.2192 20.6 -.- 2.0 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.08.10 18:25:56 39.9020 33.0653 0.0 -.- 1.8 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2020.08.10 18:06:33 35.9163 35.4702 3.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.10 16:19:28 36.9703 29.2333 5.0 -.- 1.9 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2020.08.10 15:54:52 36.1318 33.6162 0.0 -.- 1.6 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2020.08.10 15:42:36 38.4132 39.2320 1.5 -.- 1.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.10 14:56:20 39.3652 40.7702 2.5 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
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