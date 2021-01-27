En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 27 Ocak Kandilli son depremler listesi
Ülkenin bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 27 Ocak Kandilli son depremler listesi...
Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 27 Ocak Çarşamba günü ülkemizde meydana gelen en son depremler hakkında ayrıntılar...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.01.27 06:27:37 37.9472 27.0988 9.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.27 06:22:49 38.4627 39.2425 5.3 -.- 2.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.27 06:07:46 40.4622 29.2022 12.9 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.01.27 05:58:34 37.8595 26.7790 21.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.27 04:56:56 39.8465 41.7565 18.2 -.- 0.9 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2021.01.27 03:15:02 38.2667 42.7225 2.9 -.- 2.0 -.- DALDERE-GEVAS (VAN) İlksel
2021.01.27 02:41:16 37.7503 36.2582 2.6 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.01.27 02:16:34 39.0118 41.7940 5.3 -.- 1.6 -.- ALAGUN-(MUS) İlksel
2021.01.27 01:20:49 41.6645 28.1935 2.1 -.- 1.8 -.- KIYIKOY-VIZE (KIRKLARELI) İlksel
2021.01.26 23:34:02 38.4417 39.2625 9.4 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.26 21:43:07 37.8752 26.9650 12.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.26 21:41:42 38.8647 43.4697 13.2 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2021.01.26 21:03:11 36.4232 41.0043 1.4 -.- 2.8 2.7 SURIYE İlksel
2021.01.26 19:36:27 38.1905 38.7342 1.4 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.01.26 19:10:43 38.6708 30.4892 14.4 -.- 2.5 -.- BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.01.26 19:00:09 38.6365 39.7493 9.9 -.- 2.1 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2021.01.26 17:45:22 36.3788 38.7705 17.1 -.- 2.3 -.- SURIYE İlksel
2021.01.26 17:15:07 38.0720 27.5173 11.7 -.- 2.1 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2021.01.26 16:29:46 37.8472 26.7440 8.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.26 15:48:42 36.9732 34.4810 5.9 -.- 3.4 3.2 YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2021.01.26 15:15:17 40.2643 29.1595 0.0 -.- 1.4 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel
2021.01.26 14:17:43 36.2405 41.0890 38.3 -.- 5.4 5.3 SURIYE İlksel
2021.01.26 13:02:11 36.2008 41.2002 6.8 -.- 4.4 4.2 SURIYE İlksel
2021.01.26 12:41:49 39.7737 26.7347 5.5 -.- 2.8 -.- CAVUSLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2021.01.26 11:19:20 39.1075 40.3495 5.4 -.- 2.9 -.- SUTGOLU-(BINGOL) İlksel
2021.01.26 11:12:22 35.9575 30.4332 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.26 10:20:56 37.8530 27.1627 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle