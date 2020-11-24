En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 24 Kasım Kandilli son depremler listesi

Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konulardan biri de depremler oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 24 Kasım Salı günü ülkemizde meydana gelen en son depremler hakkında ayrıntılar...

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.11.24 08:49:13 38.5202 39.2932 5.0 -.- 3.2 3.3 ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2020.11.24 07:14:39 37.8625 26.8195 5.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 06:39:28 37.8212 27.0607 6.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 05:28:38 41.3652 33.6157 11.3 -.- 2.4 -.- KAVAKKOY-(KASTAMONU) İlksel

2020.11.24 05:17:59 37.9193 26.7577 5.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 05:15:55 39.1985 39.8213 5.0 -.- 1.5 -.- KAPIBASI-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel

2020.11.24 05:07:25 35.8220 30.9125 17.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.24 05:00:12 37.8450 26.5068 8.1 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 04:50:52 37.9157 26.6790 4.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 04:47:58 37.9583 27.1322 11.0 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 04:45:30 37.8785 26.7158 9.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 03:43:55 37.9400 27.0542 2.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 03:36:45 37.7982 26.9235 12.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 03:12:28 37.9293 26.9080 3.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 03:09:17 37.8493 26.8020 16.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 02:35:18 37.8970 26.6683 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 02:16:58 37.8272 26.9127 7.7 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 02:00:05 37.8987 26.4885 11.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 01:56:58 37.9560 26.7898 26.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.24 01:50:39 37.8730 27.5860 2.8 -.- 1.6 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.11.24 01:29:52 37.9383 27.0302 8.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.24 01:21:11 40.1672 31.7160 3.2 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.11.24 00:30:50 37.8650 26.8880 14.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel