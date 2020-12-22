En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 22 Aralık 2020 Kandilli son depremler listesi!

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 22 Aralık 2020 son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.22 07:36:36 37.8583 26.8273 3.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.22 06:43:28 37.8327 26.9430 9.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.22 05:34:42 37.9322 27.1145 9.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.22 04:27:26 34.9033 23.8207 27.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.22 04:18:08 37.8987 26.9242 9.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.22 04:03:14 38.7610 42.5920 5.0 -.- 1.7 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel

2020.12.22 03:44:11 38.4307 26.6605 13.7 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.22 03:38:42 39.2405 33.4793 8.7 -.- 1.0 -.- BUYUKBIYIK-BALA (ANKARA) İlksel

2020.12.22 02:55:16 38.9423 30.0442 16.1 -.- 1.4 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2020.12.22 02:52:31 37.9435 26.7205 10.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.22 02:13:54 39.3780 40.5560 6.0 -.- 1.3 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.12.22 01:52:38 38.3830 38.7708 9.4 -.- 1.9 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2020.12.22 01:52:23 37.8015 26.8968 9.9 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.22 01:51:05 37.7867 26.8690 6.1 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.22 01:24:11 37.9243 27.0273 7.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.22 01:09:45 37.7902 26.7723 9.6 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.22 01:07:21 38.7402 27.9633 5.8 -.- 2.4 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2020.12.22 01:04:46 39.3968 41.1640 5.3 -.- 2.1 -.- CIMENOZU-CAT (ERZURUM) İlksel

2020.12.22 00:51:35 35.5313 27.0365 25.3 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel

2020.12.22 00:41:59 38.9597 30.0380 5.5 -.- 1.7 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2020.12.21 23:44:29 38.2423 38.7343 4.4 -.- 1.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.12.21 23:27:10 37.8193 26.9297 20.3 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel