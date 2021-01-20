En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 20 Ocak Kandilli son depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 20 Ocak son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.20 07:22:06 37.9012 26.8900 11.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.20 04:00:56 36.7703 27.2202 12.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.20 03:49:52 40.3700 30.1063 4.5 -.- 1.9 -.- BORCAK-OSMANELI (BILECIK) İlksel

2021.01.20 02:58:07 40.5535 28.7868 7.8 -.- 1.5 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2021.01.20 02:47:10 37.7622 27.0177 1.3 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.20 02:32:43 36.9112 27.9790 9.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.20 01:22:14 39.8337 39.0620 8.8 -.- 2.1 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2021.01.20 01:09:20 35.6975 26.3363 8.9 -.- 3.4 3.6 AKDENIZ İlksel

2021.01.20 01:04:32 37.8413 26.9757 16.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.20 00:39:31 37.9058 26.9027 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.19 23:42:02 38.4442 39.3268 10.6 -.- 1.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.19 23:34:54 40.8820 30.8627 24.3 -.- 1.6 -.- DEDEDUZU-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2021.01.19 22:51:09 37.9127 26.9303 7.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.19 22:38:54 37.8052 26.9135 8.2 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.19 22:31:59 37.8157 26.9787 9.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.19 22:24:49 39.1662 41.3607 11.2 -.- 1.3 -.- DALLIOZ-VARTO (MUS) İlksel

2021.01.19 21:31:44 38.4190 39.1078 5.0 -.- 2.8 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.19 21:06:26 37.9482 27.4172 4.7 -.- 1.7 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.01.19 20:51:14 36.0815 31.9118 76.7 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.19 20:36:48 38.7017 25.4437 6.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.19 20:35:24 37.0765 29.0792 5.0 -.- 1.9 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2021.01.19 19:43:48 41.0953 35.3097 5.0 -.- 1.8 -.- HALKAHAVLI-VEZIRKOPRU (SAMSUN) İlksel

2021.01.19 19:19:56 37.7910 26.9533 3.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.19 18:52:10 39.3585 40.7013 1.2 -.- 2.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2021.01.19 18:51:50 38.0812 26.6323 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.19 18:21:17 38.1320 27.2620 10.7 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.01.19 18:14:32 38.4535 39.3992 4.0 -.- 1.8 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel