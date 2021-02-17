En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 17 Şubat Kandilli son depremler listesi
Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. Peki, en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 17 Şubat 2021 son depremler listesi...
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.02.17 07:08:53 36.7690 28.1260 68.3 -.- 2.1 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.02.17 06:58:20 40.6268 36.7890 5.5 -.- 2.4 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.02.17 06:26:58 40.0942 44.4650 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2021.02.17 06:06:07 37.2050 27.9723 13.5 -.- 1.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2021.02.17 05:50:20 40.1980 31.6425 9.0 -.- 1.9 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.02.17 04:44:09 36.4835 27.7957 5.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.17 04:36:52 37.7373 25.6702 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.17 04:35:02 36.6187 36.3037 28.7 -.- 1.9 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2021.02.17 04:17:27 38.9208 26.1182 20.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.17 04:14:38 38.4467 39.2813 5.0 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.02.17 03:38:47 40.0148 27.6877 5.4 -.- 1.9 -.- COBANHAMIDIYE-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.02.17 03:36:19 38.9627 43.7692 4.0 -.- 2.1 -.- YAKINCAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2021.02.17 03:35:12 37.1418 28.4223 17.6 -.- 1.8 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2021.02.17 03:31:04 36.9873 36.0253 7.9 -.- 1.8 -.- HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.02.17 03:22:14 41.3137 33.5865 5.1 -.- 2.2 -.- KURUCAOREN-(KASTAMONU) İlksel
2021.02.17 03:19:32 41.3535 33.5462 5.4 -.- 3.0 -.- KARAMIKMOLLA-(KASTAMONU) İlksel
2021.02.17 02:51:49 40.6555 36.7488 16.1 -.- 2.1 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel
2021.02.17 02:40:49 40.6623 36.7570 17.7 -.- 1.7 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel
2021.02.17 02:28:56 39.0962 36.0718 2.0 -.- 2.9 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2021.02.17 02:13:30 38.3920 38.7923 8.1 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2021.02.17 02:09:35 38.4435 39.2563 1.4 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.02.17 02:01:29 40.7108 30.6185 4.9 -.- 1.5 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2021.02.17 01:42:00 40.4463 41.9675 14.2 -.- 1.5 -.- UNLUKAYA-OLTU (ERZURUM) İlksel
2021.02.17 01:38:53 40.8658 45.9780 9.2 -.- 2.9 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.02.17 01:38:16 38.9310 26.0452 8.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.17 01:33:47 38.6840 43.0518 5.0 -.- 2.9 -.- VAN GOLU İlksel
2021.02.17 00:57:00 34.5525 33.8828 43.8 -.- 2.9 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel
2021.02.17 00:47:00 37.9400 26.8902 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.17 00:39:16 40.6952 30.6780 25.3 -.- 1.6 -.- HARUNUSTA-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2021.02.17 00:21:54 37.1060 29.1190 8.8 -.- 2.4 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.02.17 00:18:38 38.5185 27.5337 12.6 -.- 1.4 -.- SANCAKLIBOZKOY-(MANISA) İlksel
2021.02.17 00:12:58 37.8610 27.0378 10.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.17 00:11:20 37.8807 27.1122 3.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel