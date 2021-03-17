En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 17 Mart Kandilli deprem listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 17 Mart'a ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 17 Mart 2021'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.03.17 07:41:59 37.1618 28.6900 6.6 -.- 2.1 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.17 07:32:16 37.0485 36.7140 4.8 -.- 1.8 -.- ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2021.03.17 07:06:27 39.1277 29.0230 12.6 -.- 1.3 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.03.17 06:48:11 38.6220 40.6697 16.8 -.- 1.4 -.- YOLACTI-GENC (BINGOL) İlksel
2021.03.17 06:41:51 38.9833 26.0703 10.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.17 06:28:32 39.1030 29.6067 15.3 -.- 1.4 -.- YEGINLER-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2021.03.17 06:22:19 38.1902 42.6270 4.5 -.- 1.7 -.- ELMACIK-HIZAN (BITLIS) İlksel
2021.03.17 06:21:41 38.9488 27.8347 5.1 -.- 1.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.03.17 06:04:34 37.8722 26.9262 11.2 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.17 05:39:38 40.7448 27.3822 15.3 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2021.03.17 05:29:06 41.1053 25.5273 4.0 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel
2021.03.17 04:39:01 38.9903 26.0968 8.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.17 04:33:10 40.1668 31.6807 6.5 -.- 1.9 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.03.17 04:24:40 37.8433 29.3897 7.1 -.- 1.4 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.03.17 04:18:55 40.3600 40.7333 16.6 -.- 1.9 -.- GOZTEPE-PAZARYOLU (ERZURUM) İlksel
2021.03.17 04:06:03 39.7282 39.4950 4.8 -.- 1.5 -.- ERZINCAN İlksel
2021.03.17 03:41:52 41.5733 44.0447 46.1 -.- 2.0 -.- GURCISTAN İlksel
2021.03.17 03:06:25 37.6717 28.9837 14.9 -.- 1.1 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2021.03.17 02:49:40 39.3843 37.9850 5.0 -.- 1.5 -.- DUMLUCA-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2021.03.17 01:44:56 37.5590 30.0442 6.6 -.- 2.0 -.- KARACAL-(BURDUR) İlksel
2021.03.17 00:57:29 37.8820 30.9623 17.7 -.- 1.6 -.- YILGINCAK-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2021.03.17 00:43:50 38.3155 38.8935 22.9 -.- 1.4 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.03.17 00:39:16 40.5308 29.2515 5.6 -.- 1.6 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2021.03.16 23:49:28 34.9195 30.3612 27.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.16 23:39:51 37.9172 30.9805 22.7 -.- 1.7 -.- SARIIDRIS-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2021.03.16 23:21:07 38.3082 38.9015 23.3 -.- 1.9 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.03.16 23:16:11 38.2368 39.1552 46.8 -.- 1.1 -.- HANDERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2021.03.16 23:11:35 36.6743 26.4702 126.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.16 22:24:18 39.5822 43.9455 3.0 -.- 1.8 -.- BEREKET-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2021.03.16 22:08:19 39.0652 27.7615 4.0 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.03.16 21:40:40 37.4300 36.0758 30.7 -.- 1.5 -.- ALIBEYLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2021.03.16 21:00:24 39.5148 44.0662 8.7 -.- 3.2 3.3 SAGDIC-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2021.03.16 20:32:00 38.7063 27.6202 10.9 -.- 1.5 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2021.03.16 19:29:59 37.2105 27.8828 0.0 -.- 2.3 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.03.16 18:54:02 37.5317 30.0502 7.8 -.- 2.0 -.- BOGAZICI-(BURDUR) İlksel
2021.03.16 16:18:24 37.5950 30.1003 5.0 -.- 3.5 3.6 HACILAR-(BURDUR) İlksel
2021.03.16 15:47:27 38.6077 30.5852 7.3 -.- 1.6 -.- AGZIKARA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.16 15:30:02 38.6252 30.5935 4.8 -.- 1.9 -.- BELKARACAOREN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.16 14:43:28 38.6493 30.5787 3.3 -.- 1.6 -.- HALIMORU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.16 14:37:15 38.5848 30.5975 5.2 -.- 3.0 2.9 EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.16 13:45:12 37.0783 28.4758 0.0 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.16 13:34:17 38.5268 26.6492 6.0 -.- 1.5 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2021.03.16 13:17:58 40.8697 31.8273 0.0 -.- 2.0 -.- AFSAR-MENGEN (BOLU) İlksel
2021.03.16 13:11:49 36.5503 36.7307 5.0 -.- 2.1 -.- SURIYE İlksel
2021.03.16 12:17:19 38.9257 26.0512 1.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
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