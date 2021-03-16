En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 16 Mart Kandilli son depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. 16 Mart'a dair en güncel depremler ise şöyle...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.03.16 07:39:09 38.2540 38.7293 5.0 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.16 07:35:58 38.2202 38.7892 5.4 -.- 1.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.16 07:15:48 37.9200 27.0822 5.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.16 06:10:44 34.9360 23.9917 12.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.16 05:25:41 37.8077 26.9623 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.16 05:19:42 35.3790 27.5513 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.16 04:35:16 34.1723 33.6253 11.4 -.- 2.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel

2021.03.16 04:20:00 34.6913 23.3985 5.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.16 03:53:18 38.9940 26.0688 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.16 03:16:34 34.6403 23.7090 18.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.16 02:36:12 38.5272 25.9455 8.0 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.16 02:31:53 37.1655 28.7623 10.5 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2021.03.16 02:00:56 39.8332 37.6060 5.0 -.- 2.0 -.- TODURGE-ZARA (SIVAS) İlksel

2021.03.16 02:00:17 35.8600 27.4215 12.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.16 01:36:48 38.6880 25.5437 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.16 01:06:23 39.8908 40.0597 5.4 -.- 1.8 -.- BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2021.03.16 00:24:53 36.9860 27.4595 5.4 -.- 1.3 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel

2021.03.15 21:06:51 38.9387 25.9938 10.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.15 21:03:25 37.4285 35.9230 19.1 -.- 2.4 -.- KOSELI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2021.03.15 20:15:53 39.7727 28.1763 11.7 -.- 1.9 -.- YILDIZ-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2021.03.15 20:15:31 38.9768 43.6282 5.0 -.- 2.6 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.03.15 19:20:49 37.8823 26.9347 4.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.15 19:02:41 37.7735 26.8920 15.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.15 18:26:46 37.8525 27.0360 20.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.15 18:25:16 42.6765 43.3037 3.4 -.- 3.4 3.4 GURCISTAN İlksel

2021.03.15 18:18:56 37.7735 26.8873 5.6 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.15 17:54:01 37.7068 26.7830 18.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.15 16:28:12 36.6263 28.2275 15.3 -.- 1.4 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.03.15 16:19:45 37.4723 37.8322 8.1 -.- 1.6 -.- YUKARIKARAVAIZ-ARABAN (GAZIANTEP) İlksel

2021.03.15 16:08:15 38.0625 30.4403 19.1 -.- 1.7 -.- ULUBORLU (ISPARTA) İlksel

2021.03.15 16:01:01 39.4753 44.0522 6.3 -.- 2.1 -.- DOLAKLI-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2021.03.15 15:45:24 39.7478 35.5470 2.9 -.- 3.0 3.0 KARAPINAR-SARAYKENT (YOZGAT) İlksel

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