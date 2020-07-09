En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 9 Temmuz Kandilli son depremler listesi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde depremin meydana geldi. Sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti. Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Peki, en son nerede deprem oldu?
Yeni günün başlamasıyla birlikte çeşitli büyüklüklerde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İkamet ettikleri şehirlerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına odaklanıyor. İşte, 9 Temmuz son depremler listesi...
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2020.07.09 07:35:33 39.3590 33.7952 5.1 -.- 2.2 -.- CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2020.07.09 07:13:25 38.4788 39.5107 17.3 -.- 1.6 -.- KIZILTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.07.09 07:05:02 38.5263 39.4593 18.1 -.- 1.6 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2020.07.09 05:53:51 38.9393 27.8807 11.5 -.- 2.2 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.07.09 05:50:21 38.6377 42.9525 1.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel
2020.07.09 05:48:13 36.9885 27.4558 10.2 -.- 1.4 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.07.09 05:45:31 38.1270 38.5688 5.3 -.- 2.2 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2020.07.09 05:17:12 36.4785 26.8600 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.09 04:42:34 35.4803 26.7105 8.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.09 04:03:07 39.0080 40.9927 19.6 -.- 1.7 -.- YIGITHARMANI-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2020.07.09 04:00:15 38.4138 39.2548 5.0 -.- 1.0 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.07.09 03:58:04 39.3585 40.6745 1.8 -.- 2.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.07.09 03:56:11 38.1567 38.5495 5.0 -.- 2.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2020.07.09 03:30:38 36.7763 30.6750 4.4 -.- 2.4 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.09 03:28:55 38.7165 31.8745 8.1 -.- 1.9 -.- YAVASLI-YUNAK (KONYA) İlksel
2020.07.09 03:25:41 37.8422 27.5945 18.1 -.- 1.6 -.- REISKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2020.07.09 01:47:50 38.1457 38.5383 4.4 -.- 1.7 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2020.07.09 01:39:25 38.1700 38.5560 5.0 -.- 4.0 4.0 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2020.07.09 00:48:04 38.5527 26.7973 1.4 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.09 00:44:55 38.4855 26.8138 12.0 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.09 00:17:12 38.5447 26.7687 9.2 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.08 23:57:52 38.1730 38.5305 5.0 -.- 4.1 4.0 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2020.07.08 23:00:31 36.2203 28.9443 23.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.08 22:07:07 37.2642 27.9747 1.0 -.- 1.5 -.- BENCIK-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.07.08 22:05:34 37.3112 28.0202 4.8 -.- 1.4 -.- KOKLUK-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.07.08 21:04:43 39.1550 28.8980 5.1 -.- 2.4 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.07.08 20:31:18 38.3808 26.5777 7.8 -.- 2.5 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR) İlksel
2020.07.08 19:39:27 37.9278 27.1083 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.08 19:24:45 38.9138 38.2982 13.3 -.- 3.0 -.- GOKAGAC-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2020.07.08 19:17:26 38.8925 38.2410 1.7 -.- 2.7 -.- GUNGOREN-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2020.07.08 17:15:33 39.4810 26.4088 6.6 -.- 2.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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