En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 9 Ekim Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 9 Ekim Cuma gününe ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 9 Ekim 2020'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.10.09 06:37:44 34.9165 26.7197 6.8 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.09 04:47:19 39.4848 29.0395 8.2 -.- 1.9 -.- KAVAKLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2020.10.09 03:35:34 36.7837 27.1250 25.9 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.09 03:00:20 37.8605 26.7367 7.7 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI REVIZE02 (2020.10.09 03:00:21)
2020.10.09 02:01:04 37.4585 29.9223 5.0 -.- 1.6 -.- MURSELLER-KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2020.10.09 01:03:26 40.7267 31.4693 15.7 -.- 1.8 -.- YOLCATI-(BOLU) İlksel
2020.10.08 23:45:18 38.4202 42.7638 5.3 -.- 2.3 -.- DAGDIBI-TATVAN (BITLIS) İlksel
2020.10.08 22:46:05 36.3402 28.1480 14.6 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.08 22:38:55 36.8623 28.8487 14.2 -.- 1.2 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2020.10.08 21:07:07 37.7158 32.2300 0.0 -.- 1.8 -.- KAYALI-MERAM (KONYA) İlksel
2020.10.08 21:01:57 38.9573 27.1740 13.3 -.- 1.7 -.- KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.10.08 20:41:56 37.2307 32.3852 19.7 -.- 1.9 -.- AYDINKISLA-BOZKIR (KONYA) İlksel
2020.10.08 20:01:54 37.9623 34.0830 15.7 -.- 1.8 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2020.10.08 20:00:09 40.7230 33.0127 11.9 -.- 1.6 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) İlksel
2020.10.08 19:45:36 38.2838 38.7488 5.4 -.- 2.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.10.08 19:36:43 40.7635 32.9933 9.9 -.- 2.4 -.- YALIOZU-CERKES (CANKIRI) İlksel
2020.10.08 19:06:04 34.8522 24.3087 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle