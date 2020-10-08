En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 8 Ekim Kandilli son depremler listesi!
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 8 Ekim Perşembe gününe ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 8 Ekim 2020'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.10.08 07:00:49 39.1763 28.9833 5.3 -.- 2.6 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.10.08 06:59:40 39.1670 29.0067 6.0 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.10.08 05:59:20 39.3620 40.6972 4.3 -.- 1.6 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) REVIZE01 (2020.10.08 05:59:21)
2020.10.08 05:56:00 38.5423 38.7938 2.5 -.- 2.1 -.- SAHAPLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.10.08 04:36:48 35.3847 26.6488 5.0 -.- 1.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.08 04:09:40 35.3868 26.6385 5.0 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.08 04:05:52 37.8965 32.2107 3.5 -.- 1.0 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.10.08 03:58:38 38.3800 39.1683 6.7 -.- 1.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.10.08 03:43:35 35.0497 26.9798 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.08 02:55:34 35.7445 26.9392 12.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.08 02:38:14 36.8907 28.0042 4.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.08 02:37:21 37.8112 27.2257 4.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.08 01:36:47 39.8185 27.7215 8.4 -.- 1.7 -.- GOKMUSA-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2020.10.08 00:44:16 35.1117 32.8510 15.3 -.- 2.0 -.- KIBRIS-LEFKE İlksel
2020.10.08 00:22:53 36.5027 27.4882 10.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.08 00:13:03 36.1433 29.2938 6.1 -.- 1.4 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2020.10.07 21:51:41 38.4278 26.6268 12.6 -.- 2.2 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) İlksel
2020.10.07 21:39:54 39.2408 43.7225 24.8 -.- 2.0 -.- DEDEBULAK-DIYADIN (AGRI) İlksel
2020.10.07 21:32:02 34.4963 25.0052 22.5 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.07 21:17:09 36.4507 28.6803 3.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.07 21:08:34 35.7518 28.3125 5.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.07 21:01:19 35.8087 28.2415 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.07 20:40:28 39.7867 27.5840 7.4 -.- 1.2 -.- YAZLIK-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2020.10.07 20:24:42 38.0382 34.0957 2.5 -.- 1.5 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel
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