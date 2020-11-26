En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 26 Kasım Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 26 Kasım Perşembe gününe ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 26 Kasım 2020'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.11.26 07:57:22 37.9993 27.0733 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 07:28:59 37.8362 26.9097 19.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 07:23:10 37.8483 26.9530 8.6 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 07:03:39 37.0138 28.6523 5.0 -.- 1.8 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.11.26 06:28:03 37.8918 26.6543 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.26 06:16:33 37.9232 26.7258 8.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.26 06:05:33 37.8400 26.8827 14.6 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 06:02:32 37.9482 26.9795 6.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 05:51:06 37.9972 26.5025 13.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.26 05:46:37 37.8178 27.1865 6.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 05:33:51 35.9608 30.6983 8.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.11.26 04:48:56 38.8357 27.0578 12.9 -.- 1.3 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.11.26 04:40:52 37.9497 27.0250 15.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 04:40:17 39.1498 37.8200 4.1 -.- 2.8 -.- BEKTASKOY-KANGAL (SIVAS) İlksel
2020.11.26 04:28:42 37.8133 27.0917 16.6 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 04:25:37 37.8642 27.1507 5.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 04:16:31 37.5325 26.7867 9.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.26 04:10:30 37.8633 27.1598 6.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 04:08:46 37.8707 27.1667 9.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 04:07:47 39.2243 29.4018 9.9 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2020.11.26 04:07:28 39.2212 29.3310 10.8 -.- 1.3 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2020.11.26 04:07:16 39.1920 29.4198 7.5 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2020.11.26 04:05:24 39.1755 29.4320 3.4 -.- 2.0 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2020.11.26 04:04:12 37.8487 27.1022 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.26 03:45:52 41.3823 44.0325 2.1 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2020.11.26 03:42:44 39.5297 28.0487 8.2 -.- 1.8 -.- ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.11.26 03:21:56 37.9103 27.0440 12.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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