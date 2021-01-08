En son nerede ve ne zamanvdeprem oldu? İşte 8 Ocak Kandilli son depremler listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 8 Ocak son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.08 07:18:03 37.8718 29.2827 11.4 -.- 1.7 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.01.08 07:09:21 37.8612 29.2583 8.7 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.01.08 07:00:02 38.4390 26.7452 6.4 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.08 06:46:13 37.8075 26.9247 5.4 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.08 06:32:47 37.8757 29.2443 5.9 -.- 3.1 3.1 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 06:13:54 37.8933 29.2208 5.2 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 06:12:35 37.9280 27.1445 14.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.08 05:54:01 38.1563 34.3217 5.3 -.- 1.8 -.- KITRELI-CIFTLIK (NIGDE) İlksel

2021.01.08 05:34:16 38.0903 42.5777 5.4 -.- 1.7 -.- DOGANCI-HIZAN (BITLIS) İlksel

2021.01.08 05:19:33 39.3635 38.1458 21.7 -.- 0.8 -.- DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2021.01.08 05:17:28 37.3508 39.1227 3.9 -.- 1.5 -.- TEPEKOY-(SANLIURFA) İlksel

2021.01.08 05:07:20 37.8720 29.2293 9.6 -.- 1.7 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 05:06:31 37.8793 29.2300 17.6 -.- 1.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 05:00:54 37.8293 29.3222 15.5 -.- 1.1 -.- KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.01.08 05:00:09 37.8850 29.2633 4.4 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 04:59:00 37.8532 29.3313 17.6 -.- 1.0 -.- KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.01.08 04:58:13 37.8662 29.2412 11.1 -.- 1.7 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 04:57:47 37.8875 29.2050 5.3 -.- 1.8 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 04:49:35 37.9357 29.1828 5.4 -.- 1.4 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 04:46:50 34.8207 23.2047 21.7 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.08 04:45:33 37.8422 29.2872 15.6 -.- 1.2 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.01.08 04:33:34 37.8798 29.2465 2.0 -.- 4.1 4.2 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 04:28:58 37.9113 26.5973 6.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.08 04:17:36 37.8733 29.2570 10.8 -.- 1.7 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 04:07:23 37.6455 26.2483 4.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.08 03:57:14 40.6510 29.0857 7.9 -.- 1.3 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.01.08 03:53:43 37.8193 26.8813 18.0 -.- 1.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.08 03:46:16 37.8905 29.2298 6.8 -.- 3.8 3.8 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 03:29:32 37.8618 29.2483 12.5 -.- 1.5 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 03:23:49 37.8848 26.5923 5.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.08 03:21:25 37.8882 29.2163 5.0 -.- 3.6 3.7 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.01.08 03:10:13 37.9452 27.1567 12.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.08 02:10:24 37.8648 27.2138 9.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.08 02:02:40 37.8695 27.1215 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.08 01:55:10 37.7837 26.9305 5.1 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.08 01:33:40 37.8925 26.9463 9.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.08 00:38:49 38.4005 43.2772 8.2 -.- 1.8 -.- AYAZPINAR-EDREMIT (VAN) İlksel

2021.01.08 00:18:00 38.4925 39.3243 3.3 -.- 1.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel