En son nerede deprem oldu? Kandilli 7 Temmuz 2020 son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. Peki, en son nerede deprem oldu?
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 7 Temmuz 2020 Salı günü son depremler listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.07.07 08:00:44 39.3492 40.6785 4.4 -.- 3.1 3.3 DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.07.07 07:15:00 37.0135 28.5040 7.6 -.- 2.6 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
2020.07.07 06:38:12 35.3217 26.7898 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.07 06:36:31 35.4818 26.7102 7.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.07 06:33:24 36.6393 28.2602 56.1 -.- 2.1 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.07.07 06:28:54 35.4313 26.7323 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.07 06:03:03 37.1940 27.3150 4.4 -.- 1.6 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.07 04:54:28 37.1390 28.9343 3.5 -.- 1.2 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2020.07.07 04:16:31 39.3735 33.7165 9.8 -.- 2.1 -.- KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2020.07.07 04:07:47 36.4757 28.6992 8.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.07 03:55:23 35.5182 26.6727 3.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.07 03:12:09 39.3485 40.7008 5.0 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.07.07 02:57:20 38.7487 27.8738 13.8 -.- 1.8 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2020.07.07 01:54:43 35.4800 40.6165 4.9 -.- 5.1 -.- SURIYE İlksel
2020.07.07 01:47:10 39.4550 38.6530 4.5 -.- 1.9 -.- DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2020.07.07 01:21:55 38.4088 39.2553 10.3 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.07.07 00:27:09 40.8157 25.6368 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.07.07 00:06:03 38.4278 39.2013 9.8 -.- 1.6 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.07.06 23:44:59 38.3815 28.5070 6.8 -.- 1.6 -.- AKKECILI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2020.07.06 23:16:34 39.3263 39.9407 14.4 -.- 2.1 -.- SARIYAYLA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2020.07.06 22:58:43 35.4728 26.7568 4.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.06 22:33:33 39.5670 27.9010 11.8 -.- 1.2 -.- KUCUKBOSTANCI-(BALIKESIR) İlksel
2020.07.06 21:54:33 35.6192 26.6585 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.06 21:41:34 38.4128 39.2417 5.0 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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