En son nerede deprem oldu? Kandilli 12 Nisan son depremler listesi

Ülkemizin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Ufak sarsıntılar sonrası vatandaşlar da nerede deprem olduğu konusunda internette araştırma yapıyor. İşte, 12 Nisan Kandilli son dakika depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.04.12 19:41:18 36.9550 27.3382 8.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.12 18:11:51 38.8482 26.4143 8.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.04.12 17:29:18 38.3233 27.2882 5.4 -.- 2.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel

2020.04.12 17:00:16 38.4100 39.0287 8.9 -.- 2.4 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.12 16:25:32 36.0607 26.9138 20.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.12 16:04:20 36.2948 36.7672 5.0 -.- 1.4 -.- KUSAKLI-REYHANLI (HATAY) İlksel

2020.04.12 15:54:55 39.2572 42.7360 16.8 -.- 2.2 -.- KIZKAPAN-PATNOS (AGRI) İlksel

2020.04.12 15:46:41 36.0332 27.1725 13.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.12 15:33:50 39.0815 27.7938 5.2 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.12 15:22:41 39.1475 27.7745 6.8 -.- 1.5 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.12 14:33:21 40.3868 27.4283 10.1 -.- 2.1 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2020.04.12 13:42:31 39.1328 27.7305 5.1 -.- 1.4 -.- MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.12 12:56:47 39.5390 44.3447 5.0 -.- 2.6 -.- YAYGINYURT-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2020.04.12 12:52:34 39.6935 27.7608 6.7 -.- 2.0 -.- AKTARMA-(BALIKESIR) İlksel

2020.04.12 12:38:32 38.5415 44.1925 16.3 -.- 2.5 -.- KAZLIGOL-SARAY (VAN) İlksel

2020.04.12 12:28:44 37.8717 32.5987 17.5 -.- 1.0 -.- KARATAY (KONYA) İlksel

2020.04.12 12:10:38 38.3660 38.9667 12.9 -.- 2.1 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.12 12:03:13 38.9480 27.8435 16.4 -.- 1.2 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.12 11:43:44 39.0380 27.8557 11.7 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.12 11:41:00 38.9225 27.8755 13.2 -.- 1.7 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.12 11:27:52 39.4467 27.9210 8.6 -.- 1.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel

2020.04.12 11:18:40 38.3888 40.9877 12.1 -.- 2.4 -.- AKBULAK-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2020.04.12 11:18:15 38.9873 39.0900 12.2 -.- 2.1 -.- BULGURTEPE-PERTEK (TUNCELI) İlksel

2020.04.12 11:16:23 38.5138 39.3547 15.7 -.- 2.0 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2020.04.12 11:15:06 37.9930 44.6665 3.2 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.04.12 11:01:45 37.0595 28.3967 6.9 -.- 1.1 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2020.04.12 11:01:21 39.9292 33.2158 11.3 -.- 1.8 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel