En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD 18 Nisan son depremler listesi 2020
Kandilli ve AFAD son depremler listesi günlük olarak güncellenmeye devam ediyor. Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında bilgi veren Kandilli Rasathanesi'nin 18 Nisan son depremler listesinde 3.4 büyüklüğünde Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem dikkat çekiyor. Ülkede bugün meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? sorularının yanıtını Kandilli son dakika depremler haritası üzerinden öğrenebiliyor. İşte, 18 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika deprem listesi, 18 Nisan depremleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Büyük ve küçük depremleri hisseden vatandaşlar, deprem mi oldu? sorusunun yanıtını son deprem verileri üzerinden öğrenebiliyor. İşte, 18 Nisan son depremler listesi ve Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.04.18 18:03:27 37.1268 31.1365 107.1 -.- 2.7 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2020.04.18 17:15:02 39.6538 25.9403 7.6 -.- 2.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.18 16:57:52 36.1258 27.7272 54.0 -.- 3.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.18 16:35:37 38.4135 39.1993 3.9 -.- 1.9 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.18 16:23:52 38.6670 43.2062 5.0 -.- 3.1 3.3 MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2020.04.18 16:18:51 40.8542 36.0592 5.2 -.- 2.9 -.- KUPECIK-LADIK (SAMSUN) İlksel
2020.04.18 16:05:33 37.8752 27.1738 8.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.18 16:00:07 40.8640 36.0813 5.2 -.- 3.2 3.2 KUPECIK-LADIK (SAMSUN) İlksel
2020.04.18 11:57:00 37.2303 28.2163 0.0 -.- 1.9 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2020.04.18 10:38:51 38.3410 27.2950 6.4 -.- 2.0 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) İlksel
2020.04.18 10:01:45 37.8098 26.9120 7.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.18 09:27:53 34.6328 26.4083 21.6 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.18 08:52:28 37.5007 35.9735 12.4 -.- 1.9 -.- AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.04.18 08:21:12 38.3747 38.8765 24.9 -.- 1.8 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.18 07:00:38 40.3488 35.4855 8.9 -.- 1.4 -.- KERVANSARAY-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2020.04.18 05:54:42 40.6205 34.8560 23.8 -.- 1.7 -.- ISMAILKOY-(CORUM) İlksel
2020.04.18 05:48:19 39.9025 43.9467 61.9 -.- 1.8 -.- HOSHABER-(IGDIR) İlksel
2020.04.18 05:10:03 38.4653 44.3137 4.0 -.- 2.1 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2020.04.18 05:01:15 35.9047 35.4362 7.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.18 04:42:09 38.4283 39.1617 1.0 -.- 1.2 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.18 04:39:56 38.3917 38.8582 19.8 -.- 1.4 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.18 04:35:28 39.1545 27.7907 7.6 -.- 1.4 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.18 04:31:05 38.5087 44.4672 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.04.18 04:27:41 35.3597 25.9453 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.18 04:23:42 35.3455 25.9065 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.18 03:54:21 39.5003 26.0847 9.2 -.- 2.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.04.18 03:28:47 39.2465 41.5767 14.1 -.- 1.6 -.- KOCYATAGI-VARTO (MUS) İlksel
2020.04.18 03:22:25 35.3868 25.9170 9.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.18 03:20:14 37.5117 35.9565 8.7 -.- 1.3 -.- FERHATLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.04.18 02:40:26 37.4307 36.0210 5.0 -.- 2.5 -.- SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.04.18 02:29:29 40.1197 36.0802 6.0 -.- 1.6 -.- YAYLAKENT-ZILE (TOKAT) İlksel
2020.04.18 02:19:05 39.6858 25.4658 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.18 02:07:06 37.6292 35.4952 5.3 -.- 1.2 -.- KARAHAN-ALADAG (ADANA) İlksel
2020.04.18 01:50:26 38.9642 43.3740 11.5 -.- 1.5 -.- KASIMBAGI-ERCIS (VAN) İlksel
2020.04.18 01:25:49 40.2198 32.4368 8.5 -.- 1.5 -.- ORENCIK-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2020.04.18 01:18:20 38.8648 24.6613 6.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.18 01:06:44 36.1648 31.1650 12.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.18 00:52:30 37.8035 27.7618 3.9 -.- 2.0 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2020.04.18 00:42:36 35.9920 35.4195 11.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
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